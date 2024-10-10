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Yine Suç Makinesi Çıktı: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Kadın Cinayeti

Yine Suç Makinesi Çıktı: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Kadın Cinayeti

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 17:07

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde korkunç bir cinayet işlendi. 22 suç kaydı bulunan bir kişi, hastane bahçesinde eşini öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurdu.

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Türkiye’de artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kadın cinayeti, bu sefer hastane bahçesinde işlendi.

Türkiye’de artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kadın cinayeti, bu sefer hastane bahçesinde işlendi.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden randevu alan ve randevuya eşi ile birlikte gelen 37 yaşındaki Berivan Önala isimli kadın, eşi tarafından hastane bahçesinde öldürüldü.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden randevu alan ve randevuya eşi ile birlikte gelen 37 yaşındaki Berivan Önala isimli kadın, eşi tarafından hastane bahçesinde öldürüldü.

Cani koca sonrasında aynı silahla kendisini de vurdu.

Cani koca sonrasında aynı silahla kendisini de vurdu.

Cinayeti işleyen Erhan Önala'nın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Cinayeti işleyen Erhan Önala'nın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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