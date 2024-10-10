Yine Suç Makinesi Çıktı: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Kadın Cinayeti

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde korkunç bir cinayet işlendi. 22 suç kaydı bulunan bir kişi, hastane bahçesinde eşini öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurdu.