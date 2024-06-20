Yine Olmadı: 'Filenin Efeleri' Tarihte İlk Kez Yer Aldıkları VNL'de 9'uncu Kez Mağlup Oldu
Yine Olmadı: 'Filenin Efeleri' Tarihte İlk Kez Yer Aldıkları VNL'de 9'uncu Kez Mağlup Oldu
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'Filenin Sultanları' kadar VNL deneyimi olmayan 'Filenin Efeleri' 8 Haziran'da bir tarih yazmış ve İran'ı 22-25, 25-23, 25-23 ve 27-25'lik setlerle 3-1 devirerek VNL'deki ilk galibiyetini almıştı. Bu önemli başarının devamında Efeler'den beklentimiz yükselse de peş peşe gelen mağlubiyet serisini bir türlü kıramadık.
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Kağıt üstünde yenme ihtimalimizin çok da düşük olmadığı Arjantin karşısında bir türlü vitesi yükseltemeyen Efeler, 25-17, 25-18 ve 25-20'lik setlerle maçtan 3-0 yenik ayrıldı.
Efeler'de en yüksek hücum desteği 22 yaşındaki yıldız smaçör Efe Mandıracı'dan geldi. Mandıracı maçtan 11 sayıyla ayrıldı.
Turnuvada çeyrek final şansı kalmayan 'Filenin Efeleri', 21 Haziran Cuma akşamı 21.30'da Sırbistan ile, 23 Haziran Pazar akşamı 17.30'da İtalya ile karşılaşacak.
İşte maç sonunda X kullanıcılarının verdiği tepkilerden bazıları:
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