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Yine Olmadı: 'Filenin Efeleri' Tarihte İlk Kez Yer Aldıkları VNL'de 9'uncu Kez Mağlup Oldu

Yine Olmadı: 'Filenin Efeleri' Tarihte İlk Kez Yer Aldıkları VNL'de 9'uncu Kez Mağlup Oldu

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 15:48

Tarihinde ilk defa VNL'de mücadele eden 'Filenin Efeleri', Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan 3. etap maçında Arjantin'e yenilerek 9'uncu mağlubiyetlerini aldı. İran'ın Hollanda'yı 3-2 yenmesiyle birlikte Efeler son sıraya geriledi.

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'Filenin Sultanları' kadar VNL deneyimi olmayan 'Filenin Efeleri' 8 Haziran'da bir tarih yazmış ve İran'ı 22-25, 25-23, 25-23 ve 27-25'lik setlerle 3-1 devirerek VNL'deki ilk galibiyetini almıştı. Bu önemli başarının devamında Efeler'den beklentimiz yükselse de peş peşe gelen mağlubiyet serisini bir türlü kıramadık.

'Filenin Sultanları' kadar VNL deneyimi olmayan 'Filenin Efeleri' 8 Haziran'da bir tarih yazmış ve İran'ı 22-25, 25-23, 25-23 ve 27-25'lik setlerle 3-1 devirerek VNL'deki ilk galibiyetini almıştı. Bu önemli başarının devamında Efeler'den beklentimiz yükselse de peş peşe gelen mağlubiyet serisini bir türlü kıramadık.

Kağıt üstünde yenme ihtimalimizin çok da düşük olmadığı Arjantin karşısında bir türlü vitesi yükseltemeyen Efeler, 25-17, 25-18 ve 25-20'lik setlerle maçtan 3-0 yenik ayrıldı.

Kağıt üstünde yenme ihtimalimizin çok da düşük olmadığı Arjantin karşısında bir türlü vitesi yükseltemeyen Efeler, 25-17, 25-18 ve 25-20'lik setlerle maçtan 3-0 yenik ayrıldı.

Efeler'de en yüksek hücum desteği 22 yaşındaki yıldız smaçör Efe Mandıracı'dan geldi. Mandıracı maçtan 11 sayıyla ayrıldı.

Efeler'de en yüksek hücum desteği 22 yaşındaki yıldız smaçör Efe Mandıracı'dan geldi. Mandıracı maçtan 11 sayıyla ayrıldı.

Turnuvada çeyrek final şansı kalmayan 'Filenin Efeleri', 21 Haziran Cuma akşamı 21.30'da Sırbistan ile, 23 Haziran Pazar akşamı 17.30'da İtalya ile karşılaşacak.

Turnuvada çeyrek final şansı kalmayan 'Filenin Efeleri', 21 Haziran Cuma akşamı 21.30'da Sırbistan ile, 23 Haziran Pazar akşamı 17.30'da İtalya ile karşılaşacak.

İşte maç sonunda X kullanıcılarının verdiği tepkilerden bazıları:

İşte maç sonunda X kullanıcılarının verdiği tepkilerden bazıları:
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