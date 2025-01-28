Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yine Güney Kore: Uçak Pistte Alev Aldı, Yolcular Son Anda Kurtuldu

Yine Güney Kore: Uçak Pistte Alev Aldı, Yolcular Son Anda Kurtuldu

Güney Kore
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.01.2025 - 17:41

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkarak alev topuna dönmüş ve yaklaşık 180 kişi hayatını kaybetmişti. Güney Kore’de bu sefer ise facianın eşiğinden dönüldü. Gimhae Havalimanı'nda bulunan bir uçakta yangın çıktı. Uçakta bulunan 170 yolcu ve mürettebat son anda kaçarak ölümden kurtuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Güney Kore’de yaşanan uçak kazası en ölümcül uçak kazalarından biri olarak tarihe geçmişti.

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Güney Kore’de yaşanan uçak kazası en ölümcül uçak kazalarından biri olarak tarihe geçmişti.

Detaylar 👇

Güney Kore’de bu sefer ise facianın eşiğinden dönüldü. Busan kentindeki Gimhae Havalimanı'nda Hong Kong'a gitmek üzere yola çıkan uçak havaalanında alev aldı.

Güney Kore’de bu sefer ise facianın eşiğinden dönüldü. Busan kentindeki Gimhae Havalimanı'nda Hong Kong'a gitmek üzere yola çıkan uçak havaalanında alev aldı.

Acil durum üzerine uçakta bulunan 170 yolcu ve mürettebatın tamamının kurtarıldığı, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Acil durum üzerine uçakta bulunan 170 yolcu ve mürettebatın tamamının kurtarıldığı, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Havaalanında yaşanan korku dolu anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın