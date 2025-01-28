Yine Güney Kore: Uçak Pistte Alev Aldı, Yolcular Son Anda Kurtuldu
Yine Güney Kore: Uçak Pistte Alev Aldı, Yolcular Son Anda Kurtuldu
Geçtiğimiz günlerde Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkarak alev topuna dönmüş ve yaklaşık 180 kişi hayatını kaybetmişti. Güney Kore’de bu sefer ise facianın eşiğinden dönüldü. Gimhae Havalimanı'nda bulunan bir uçakta yangın çıktı. Uçakta bulunan 170 yolcu ve mürettebat son anda kaçarak ölümden kurtuldu.
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Geçtiğimiz yılın son günlerinde Güney Kore’de yaşanan uçak kazası en ölümcül uçak kazalarından biri olarak tarihe geçmişti.
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Güney Kore’de bu sefer ise facianın eşiğinden dönüldü. Busan kentindeki Gimhae Havalimanı'nda Hong Kong'a gitmek üzere yola çıkan uçak havaalanında alev aldı.
Acil durum üzerine uçakta bulunan 170 yolcu ve mürettebatın tamamının kurtarıldığı, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Havaalanında yaşanan korku dolu anlar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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