Kadın Cinayetlerinden Sorumlu Ümitcan Uygun'un Hapishanedeki Paylaşımına Yorum Yağdı

Aleyna Çakır ve Esra Hankulu isimli kadınların ölümleriyle ilgili baş şüpheli Ümitcan Uygun, Sincan Cezaevinde tutuklu. Ancak Uygun'un dış dünya ile etkileşimi bitmiş değil. Ümitcan Uygun adına açılan hesaptan paylaşılan bir fotoğrafa gelen destek mesajı görenleri hayrete düşürdü. İşte o mesajlardan bazıları: