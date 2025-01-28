Kadın Cinayetlerinden Sorumlu Ümitcan Uygun'un Hapishanedeki Paylaşımına Yorum Yağdı
Kadın Cinayetlerinden Sorumlu Ümitcan Uygun'un Hapishanedeki Paylaşımına Yorum Yağdı
Aleyna Çakır ve Esra Hankulu isimli kadınların ölümleriyle ilgili baş şüpheli Ümitcan Uygun, Sincan Cezaevinde tutuklu. Ancak Uygun'un dış dünya ile etkileşimi bitmiş değil. Ümitcan Uygun adına açılan hesaptan paylaşılan bir fotoğrafa gelen destek mesajı görenleri hayrete düşürdü. İşte o mesajlardan bazıları:
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Aleyna Çakır ve Esra Hankulu isimli kadınların ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun, hapishanede cezasını infaz ederken adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Aleyna Çakır, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunmuştu. Ümitcan Uygun'un daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada yer almış, kanıtların ardından Ümitcan Uygun tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
2021 yılında Esra Hankulu isimli kadının yatağında ölü bulunmasının ardından Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı. Adli tıp raporunda Uygun'un darp eylemini gerçekleştirdiği, bunun sonucu olarak da Hankulu'nun fenalaştığı yazıldı. Ümitcan Uygun, gerekçeli kararda Hankulu'ya darp-cebir uyguladığı ancak öldürme kastı ile hareket etmediği belirtildi ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuklanarak Sincan Cezaevine konulan Ümitcan Uygun adına açılan Instagram hesabı ise paylaşımlarına devam ediyor.
İlgili hesaptan geçtiğimiz Aralık ayında Ümitcan Uygun'un cezaevindeki bu fotoğrafı paylaşıldı.
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Ümitcan Uygun'a gelen destek mesajları ise görenleri şaşırttı. İşte onlardan bazıları 👇
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