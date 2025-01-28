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İstanbul’da Hava Kirliliği Uyarısı: "Mümkün Oldukça Dışarıya Çıkmayın"

İstanbul’da Hava Kirliliği Uyarısı: "Mümkün Oldukça Dışarıya Çıkmayın"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.01.2025 - 17:16

İstanbul’da bugün başlayan sisli ve puslu hava 1 hafta boyunca etkili olacak. Afrika üzerinde gelen yüksek basınç sistemi nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kentte yaşayanlara hava kirliliği için uyarı geldi. Sabah erken saatlerde ve güneşin batımından itibaren hava kalitesinin hızla düşeceğini söyleyen meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, kronik hastalığı olanların ve çocukların mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması gerektiğini ifade etti.

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Afrika üzerinde gelen yüksek basınç sistemi nedeniyle İstanbul’da bu sabahtan itibaren sisli ve puslu hava etkili oluyor.

Afrika üzerinde gelen yüksek basınç sistemi nedeniyle İstanbul’da bu sabahtan itibaren sisli ve puslu hava etkili oluyor.

Hava kirliliğinin en kötü olduğu yerlerin başında Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane bölgeleri geliyor.

Hava kirliliğinin en kötü olduğu yerlerin başında Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane bölgeleri geliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, "İstanbul'da 1 hafta boyunca sisli ve puslu hava etkili olacak. Metropollerde yaşayan vatandaşlarımızın sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus olayıyla birlikte hava kirliliğine de dikkat etmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Aydın Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, "İstanbul'da 1 hafta boyunca sisli ve puslu hava etkili olacak. Metropollerde yaşayan vatandaşlarımızın sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus olayıyla birlikte hava kirliliğine de dikkat etmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Özdemir, “Sabah erken saatlerde ve güneşin batımından itibaren hava kirliliği had safhayı bulacaktır. Kronik hastalığı olanların, çocukların mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması lazım. Maskesiz dolaşılmamalı. Yoksa hastalıklar ilerleme kaydedecektir." uyarısında da bulundu.

Özdemir, “Sabah erken saatlerde ve güneşin batımından itibaren hava kirliliği had safhayı bulacaktır. Kronik hastalığı olanların, çocukların mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması lazım. Maskesiz dolaşılmamalı. Yoksa hastalıklar ilerleme kaydedecektir." uyarısında da bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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