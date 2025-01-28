İstanbul’da Hava Kirliliği Uyarısı: "Mümkün Oldukça Dışarıya Çıkmayın"

İstanbul’da bugün başlayan sisli ve puslu hava 1 hafta boyunca etkili olacak. Afrika üzerinde gelen yüksek basınç sistemi nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kentte yaşayanlara hava kirliliği için uyarı geldi. Sabah erken saatlerde ve güneşin batımından itibaren hava kalitesinin hızla düşeceğini söyleyen meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, kronik hastalığı olanların ve çocukların mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması gerektiğini ifade etti.