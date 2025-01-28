Grand Kartal Otel'in Sahibinin Damadı İtiraf Etti: “Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Aralık’ta Oteli Denetledi”
Grand Kartal Otel'in Sahibinin Damadı İtiraf Etti: “Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Aralık’ta Oteli Denetledi”
Bolu’da 78 kişiye mezar olan otel faciasında Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün damadı Otel’in Genel Müdürü Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı.
Damat Emir Aras ifadesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetkililerinin 15 Aralık 2024 tarihinde oteli 5-6 saat boyunca her yönüyle denetlediğini kendisinin de o denetime katıldığını açıkladı.
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklandı.
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Soruşturma süreci devam ederken tutuklanan isimlerden biri olan Grand Kartal Otel’in işletme sahibi Halit Ergül’ün damadı Otel Genel Müdürü Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı. Aras ifadesinde şunları söyledi:
"Gazelle Resort Otele 2012 yılında başladım. Rezervasyonlara bakıyordum. Aynı zamanda bilgisayar mezunu olduğum için bilgisayar işlerini yapıyordum. Her kış Kartalkaya’ya çıkıyordum. Grand Otel de genel müdür olarak görev yaparım. Ancak fiilen bilgisayarlara bakarım. Oteldeki denetimleri muhasebeci yapar.”
“Sezon başında İl Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen yetkililerle birlikte denetimler yapılır. Bu denetimlere muhasebeciler rehberlik eder. Denetmenlere ayrıca otel müdürü refakat eder. Otel Müdürü Zeki Yılmaz daha çok resepsiyona bakar, personelin arasındaki irtibatı sağlar, toplantıları yapar. En son, Turizm Bakanlığı'nın yaptığı denetimde ben de bulunuyordum."
"Turizm Bakanlığı'ndan gelen yetkililer oteli her yönüyle denetlediler. Genelde yapılan denetimlere refakat etmiyorum. Ancak 15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimi gerçekleşti. Bu denetim yaklaşık 5-6 saat sürdü. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum. Otel müdürü olarak aynı zamanda güvenlikten de sorumluyum, ayrıca damat olduğum için de oradaydım. Olanlara çok üzgünüm.”
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“Yangın sırasında ben oteldeydim ve 7. katta bulunuyordum. Kızım yanımdaydı. Gece telefonum çaldı ve yangın olduğu söylendi. Kapıyı açtım, telefonum tekrar çaldı. Kat sorumlusu arıyordu ve yangın olduğunu, restoran kısmında başladığını belirtti. Merdivenlerden indim ve dışarıya çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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