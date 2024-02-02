Yıllardır Devam Eden Kavga: Xbox Series X mi, Xbox Series S mi? Sizin İçin Karşılaştırdık!

Aslında bu durum neyi daha çok istediğinize göre değişir. Yüksek performans, daha iyi çözünürlük ve daha yüksek depolama boyutu isteyenler için Series X fazlasıyla bu istekleri karşılayacaktır. Aynı şekilde Series S' de ekonomik olarak zorlanmak istemeyen ve oyunlardan da uzak kalamayan kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Her iki konsolun da beklentilere göre alındığında kullanıcıları üzmeyeceğini söyleyebilrim.