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Yıllardır Devam Eden Kavga: Xbox Series X mi, Xbox Series S mi? Sizin İçin Karşılaştırdık!

Yıllardır Devam Eden Kavga: Xbox Series X mi, Xbox Series S mi? Sizin İçin Karşılaştırdık!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 11:45

Oyun konsolları gerek fiyat performans, gerek uzun ömürlü olması nedeni ile oyuncuların vazgeçilmezlerinden birisi. Günümüzde de çeşit çeşit oyun konsolu bulunuyor. Peki oyuncular bu konsolları alırken nelere dikkat ediyor? Performans, fiyat ve tabii ki özel oyunlar. Bu kriterleri göz önünde bulundurarak sizlere iki dost konsolun detaylı bir karşılaştırmasını hazırladık.

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Öncelikle yüzeysel bir kıyaslama ile başlayalım.

Öncelikle yüzeysel bir kıyaslama ile başlayalım.

Xbox, yeni nesile 2 adet konsolla giriş yaptı. Bütçe dostu ve daha minimal boyutlarda olan Series S, daha büyük boyutta olan ve yüksek performans sunan Series X. Microsoft, bu konsolları piyasa sürerken iki farklı kitleyi hedef aldı. Oyunlara en uygun şekilde erişmek isteyen kullanıcılar ve en yüksek performansı isteyen oyuncular.

En uygun fiyat, en iyi performans.

En uygun fiyat, en iyi performans.

Series S, fiyat performans konusunda piyasada bulunan en iyi konsol diyebilirim. 300 dolarlık bir satış etiketi olan konsolda, yeni nesil oyunları rahatça oynayabiliyorsunuz. Her ne kadar FPS konusunda bir üst model olan Series X'den geri kaldığı zamanlar olsa da fiyatının hakkını veriyor. Konsolun çıkış amacı da zaten kullanıcıları en uygun fiyat ile en iyi oyun deneyimine ulaştırmak.

En güçlü oyun konsolu!

En güçlü oyun konsolu!

Xbox Series X, pazarlama aşamasında şu ana kadar yapılmış en güçlü konsol olması ile öne çıkarılıyordu. Tabii bu durumun teknik bir dayanağı da var. Mimarisi ve kullanılan bileşenler bu durumu destekler nitelikte. Series X, bizlere yeni nesil oyunları native 4K çözünürlük ile sunuyor. Bunun yanında desteklenen oyunlarda yüksek çözünürlükle birlikte 120 FPS'e kadar çıkabiliyor.

Biraz da teknik detaylardan bahsedelim.

Biraz da teknik detaylardan bahsedelim.

İki konsol arasında belirleyici birkaç teknik fark bulunmakta. Bunlardan en belirgini tabii ki ekran kartı. Xbox Series X'de 12.15 TFLOPs'luk bir performans varken, Series S 4 TFLOPs'luk bir performansa sahip. 

Peki nedir bu TFLOPs? Kısaca ekranda kayan noktaların işlenme kapasitesi diyebilirim. Series X'de bu kayma kapasitesi 12 Trilyon iken Series S 4 Trilyona kadar kayan nokta işleme gücüne sahiptir.

Tabii bu tek belirleyici fark değil. İki konsol arasında işlemci, RAM ve depolama kısmında da küçük farklar mevcut.

En büyük darbe depolama farkından geliyor.

En büyük darbe depolama farkından geliyor.

Bildiğiniz üzere Series S 512 GB boyutunda bir SSD ile geliyor. Sisteme ayrılan kısımdan geriye ise oyuncuya sadece 364 GB kalıyor. Tabii bu da yeni nesil oyunlar göz önünde bulundurulduğunda bir hayli düşük. Sadece son çıkan Call of Duty'lerden birini yükleseniz bile depolama alanının yarısından çoğu dolacaktır. Yeni çıkacak Series S sürümlerinde depolama 1TB boyutuna çıkarılacak olsa da milyonlarca oyuncu hâlâ 512 GB olan sürümü kullanıyor.

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Çözünürlük ve RAM farkları.

Çözünürlük ve RAM farkları.

Grafik işlemci ve depolamanın yanı sıra RAM boyutunda ve desteklenen çözünürlük kısmında da farklar bulunmakta. Series X, 16 GB boyutunda bir RAM barındırmakta. Series S ise 10 GB boyutunda bir RAM bulunduruyor. Bunun yanında Series X native 4K desteği sunarken Series S 1440P çözünürlüğe ulaşabiliyor.

Series S oyun geliştiricilerini zorluyor olabilir mi?

Series S oyun geliştiricilerini zorluyor olabilir mi?

Az önce saydığımız teknik farklılıklar oyun geliştiricileri açısından büyük sıkıntılar doğurabiliyor. Bazı oyun stüdyoları daha önce Series S'in kısıtlı teknolojisinin, oyun geliştirme aşamasını daralttığını ve oyunun asıl potansiyelinin gün yüzüne çıkamadığından dem vurmuştu. Şimdilik sorunsuz bir şekilde oyun oynatabilen bu kompakt cihazın birkaç sene sonraki performansı ve geliştiricilerin bakış açısının nasıl olacağı ise merak konusu.

Her şey teknik kapasite değil, optimizasyon kilit noktalardan birisi.

Her şey teknik kapasite değil, optimizasyon kilit noktalardan birisi.

Konsolların en büyük özellikleri, oyunların optimizasyon aşamalarında her zaman önceliğe sahip olmalarıdır. Bu duruma en yaygın olarak bilinen örnek PlayStation 3'ün 256 MB boyutundaki RAM ile GTA V'i akıcı bir şekilde oynatmasıdır. Kısaca oyun konsolunun teknik kapasitesi ne kadar kısıtlı olsa da doğru optimizasyon ile başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Kullanıcı dostu olma kısmında ise fark bulunmuyor.

Kullanıcı dostu olma kısmında ise fark bulunmuyor.

İki konsolda geriye uyumluluk destekliyor. İlk Xbox konsollarından bu yana çıkmış oyunları bu iki cihazda da sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. Bunun yanında Game Pass sistemi sayesinde yüzlerce oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz.

İstatistikler yalan söylemez!

İstatistikler yalan söylemez!

Xbox Series X ve Series S konsolları çıkışından bu yana 21 milyondan fazla satmayı başardı. Sadece 2023 yılında 8 milyona yakın konsol satmayı başaran Xbox, Series S ile istediği kitleyi yakalamayı da başardı. Şirketin yayınladığı istatistiğe göre Series S'i satın alan kişilerin neredeyse yarısı, hayatı boyunca ilk defa Xbox satın alan kişilerden oluşuyor. Bu veriye baktığımızda da Xbox'un ekosistemine oyuncu çekme konusunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

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Peki ben hangisini almalıyım?

Peki ben hangisini almalıyım?

Aslında bu durum neyi daha çok istediğinize göre değişir. Yüksek performans, daha iyi çözünürlük ve daha yüksek depolama boyutu isteyenler için Series X fazlasıyla bu istekleri karşılayacaktır. Aynı şekilde Series S' de ekonomik olarak zorlanmak istemeyen ve oyunlardan da uzak kalamayan kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Her iki konsolun da beklentilere göre alındığında kullanıcıları üzmeyeceğini söyleyebilrim.

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