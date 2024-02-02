Yıllardır Devam Eden Kavga: Xbox Series X mi, Xbox Series S mi? Sizin İçin Karşılaştırdık!
Yıllardır Devam Eden Kavga: Xbox Series X mi, Xbox Series S mi? Sizin İçin Karşılaştırdık!
Oyun konsolları gerek fiyat performans, gerek uzun ömürlü olması nedeni ile oyuncuların vazgeçilmezlerinden birisi. Günümüzde de çeşit çeşit oyun konsolu bulunuyor. Peki oyuncular bu konsolları alırken nelere dikkat ediyor? Performans, fiyat ve tabii ki özel oyunlar. Bu kriterleri göz önünde bulundurarak sizlere iki dost konsolun detaylı bir karşılaştırmasını hazırladık.
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Öncelikle yüzeysel bir kıyaslama ile başlayalım.
En uygun fiyat, en iyi performans.
En güçlü oyun konsolu!
Biraz da teknik detaylardan bahsedelim.
En büyük darbe depolama farkından geliyor.
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Çözünürlük ve RAM farkları.
Series S oyun geliştiricilerini zorluyor olabilir mi?
Her şey teknik kapasite değil, optimizasyon kilit noktalardan birisi.
Kullanıcı dostu olma kısmında ise fark bulunmuyor.
İstatistikler yalan söylemez!
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Peki ben hangisini almalıyım?
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