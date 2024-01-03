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Oyuncuların Favori Donanımları: Steam, Kullanıcıların En Çok Tercih Ettiği Ekran Kartı ve İşlemcileri Açıkladı

Oyuncuların Favori Donanımları: Steam, Kullanıcıların En Çok Tercih Ettiği Ekran Kartı ve İşlemcileri Açıkladı

Steam oyun
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 17:12 Son Güncelleme: 03.01.2024 - 17:17

Steam, oyuncuların en çok tercih ettiği ekran kartı ve işlemci modellerini ortaya çıkaran donanım ve yazılım istatistiklerini paylaştı.👇

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Dünyaca ünlü oyun platformu Steam, kullanıcı bilgilerinden yararlanarak Aralık 2023 tarihine kadar topladığı donanım ve yazılım verilerini yayınladı.

Dünyaca ünlü oyun platformu Steam, kullanıcı bilgilerinden yararlanarak Aralık 2023 tarihine kadar topladığı donanım ve yazılım verilerini yayınladı.

Yayınlanan veriler ışığında, dünya genelindeki oyun tutkunlarının en çok tercih ettiği işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci modelleri ile sahip olduğu ortalama bilgisayar özellikleri gün yüzüne çıktı.

Yayınlanan veriler ışığında, dünya genelindeki oyun tutkunlarının en çok tercih ettiği işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci modelleri ile sahip olduğu ortalama bilgisayar özellikleri gün yüzüne çıktı.

Steam'e göre oyuncuların favori ekran kartı, yüksek performansı ve 20 Bin TL'ye dayanan Türkiye fiyatı ile dikkat çeken NVIDIA tarafından geliştirilen GeForce RTX 3060.

Steam'e göre oyuncuların favori ekran kartı, yüksek performansı ve 20 Bin TL'ye dayanan Türkiye fiyatı ile dikkat çeken NVIDIA tarafından geliştirilen GeForce RTX 3060.

En çok tercih edilen 10 ekran kartı modeli şu şekilde:

Marka/Model                           Tercih Edilme Yüzdesi

NVIDIA GeForce GTX 3060                  5,13

NVIDIA GeForce GTX 1650                  4.54

NVIDIA GeForce RTX 1060                  3,76

NVIDIA GeForce RTX 2060                  3,59

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti              3,40

NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop)   3.72

NVIDIA GeForce RTX 3070                  3,37

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti              2,76

NVIDIA GeForce RTX 3050                  2,53

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER     2,31

Oyunseverlerin favori işletim sisteminin yüzde 96,40'lık kullanım yüzdesi ile Windows olduğu ortaya çıktı. Sürüm tarafında ise kullanıcılarının yarısından fazlası, 2015 yılında piyasaya sürülen Windows 10 sürümünü tercih ediyor.

Oyunseverlerin favori işletim sisteminin yüzde 96,40'lık kullanım yüzdesi ile Windows olduğu ortaya çıktı. Sürüm tarafında ise kullanıcılarının yarısından fazlası, 2015 yılında piyasaya sürülen Windows 10 sürümünü tercih ediyor.

Steam verileri, işlemci alanında ise oyuncuların tercihini yüzde 65,64'lük oranla Intel marka modellerden yana kullandığını ortaya koyuyor. Intel'in en büyük rakibi olarak görülen AMD işlemci modellerini kullananların yüzdesi ise 34,36.

Steam verileri, işlemci alanında ise oyuncuların tercihini yüzde 65,64'lük oranla Intel marka modellerden yana kullandığını ortaya koyuyor. Intel'in en büyük rakibi olarak görülen AMD işlemci modellerini kullananların yüzdesi ise 34,36.
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Son olarak paylaşılan istatistiklere göre, Steam kullanıcılarının sahip olduğu ortalama bilgisayarın özellikleri ise şu şekilde:

Son olarak paylaşılan istatistiklere göre, Steam kullanıcılarının sahip olduğu ortalama bilgisayarın özellikleri ise şu şekilde:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

  • RAM: 16 GB

  • İşlemci Markası ve Hızı: Intel, 2.3 Ghz-2.69 Ghz 

  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060

  • Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel

  • Depolama Alanı: 1 TB ve üzeri

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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