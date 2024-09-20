Yıllar Geçse de Hala Zevkle Dinlemeye Devam Ettiğimiz Alphaville'in 12 Şarkısı
Yıllar Geçse de Hala Zevkle Dinlemeye Devam Ettiğimiz Alphaville'in 12 Şarkısı
Alphaville,1980’lerin efsanevi gruplarından biri olarak müzik dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Yılların ötesine geçerek müzikseverleri etkileyen bu parçaları dinleyerek, Alphaville’in kalıcı etkisini ve zamansızlığını yeniden keşfetmeye hazır ol👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Big In Japan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Forever Young
3. Sounds Like A Melody
4. Dance With Me
5. A Victory Of Love
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Romeos
7. Monkey In The Moon
8. Heartbreak City
9. She Fades Away
10. Summer In Berlin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın