Yıllar Geçse de Hala Zevkle Dinlemeye Devam Ettiğimiz Alphaville'in 12 Şarkısı

Alphaville,1980’lerin efsanevi gruplarından biri olarak müzik dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Yılların ötesine geçerek müzikseverleri etkileyen bu parçaları dinleyerek, Alphaville’in kalıcı etkisini ve zamansızlığını yeniden keşfetmeye hazır ol👇