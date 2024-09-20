Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yıllar Geçse de Hala Zevkle Dinlemeye Devam Ettiğimiz Alphaville'in 12 Şarkısı

etiket Yıllar Geçse de Hala Zevkle Dinlemeye Devam Ettiğimiz Alphaville'in 12 Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 22:18

Alphaville,1980’lerin efsanevi gruplarından biri olarak müzik dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Yılların ötesine geçerek müzikseverleri etkileyen bu parçaları dinleyerek, Alphaville’in kalıcı etkisini ve zamansızlığını yeniden keşfetmeye hazır ol👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Big In Japan

2. Forever Young

3. Sounds Like A Melody

4. Dance With Me

5. A Victory Of Love

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Romeos

7. Monkey In The Moon

8. Heartbreak City

9. She Fades Away

10. Summer In Berlin

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Wishful Thinking

12. Red Rose

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın