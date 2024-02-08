Yıldız Tilbe Menajerinin Doğum Günü Partisinde Geceye Dansıyla Damga Vurdu!
Yıldız Tilbe Menajerinin Doğum Günü Partisinde Geceye Dansıyla Damga Vurdu!
Yıllardan beri açıklamaları, sahne şovları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla sevilerek takip edilen Yıldız Tilbe dün gece menajerinin doğum günün partisinde doyasıya eğlendi.
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Yıllardır dillere pelesenk olan şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silen Yıldız Tilbe her daim sevilen isimlerden biri.
Her hareketi sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı çoğunlukla deli dolu hareketleriyle biliniyor.
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Yıldız Tilbe, muhabirlerin hep aynı soruları sormasını sinirlenmişti.
Yıldız Tilbe, menajeri Özgür Aras'ın gün gece gerçekleşen doğum günü partisinde her zaman olduğu gibi dansıyla geceye damga vurdu.
Kobra Murat'la dans ettiği anlar sosyal medyada epey konuşuldu.
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