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Yıldız Haritana Göre 2025'te En Çok Dinleyeceğin Şarkı Hangisi?

etiket Yıldız Haritana Göre 2025'te En Çok Dinleyeceğin Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
04.01.2025 - 21:39

2025’te yıldızlar sana hangi ritmi fısıldıyor? Burçlara ve yıldız haritana göre enerjini yansıtan bir şarkı mutlaka var! Hadi cevaplarınla bu yılın favorisi olacak şarkıyı keşfedelim!

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1. Doğduğun gün hangisi?

2. Doğum yılını da sorsak?

3. Peki ya hangi ayda doğdun?

4. Son soru! Doğduğun şehrin ilk harfi hangisiyle başlıyor?

Zeze

Yasemen

Silinmez

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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