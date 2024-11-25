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Yılda Bir Kez Gelen Efsane Cuma İndirimlerinden Seçtik! İndirimli Elektronik Ürünler

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etiket Yılda Bir Kez Gelen Efsane Cuma İndirimlerinden Seçtik! İndirimli Elektronik Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 17:12

Efsane Cuma'nın yılda bir kez sunduğu indirimlerle, elektronik ürünlerde büyük fırsatlar sizleri bekliyor. Ezviz RE4 Plus Akıllı Robot Süpürge'den Kiwi Lazer Epilasyon'a kadar geniş bir yelpazede ürünlerde bu indirimleri kaçırmamanızı öneririz. 

Bu içerik 25.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Ezviz RE4 Plus Akıllı Robot Süpürge

Ezviz RE4 Plus Akıllı Robot Süpürge

Ezviz RE4 Plus Akıllı Robot Süpürge, paspas ve süpürme özellikleriyle evinizi mükemmel şekilde temizler. Otomatik toz boşaltma sistemi ve ekstra büyük 4L toz torbası sayesinde pratik kullanım sunar. Halı tanıma teknolojisiyle, farklı yüzeylere uygun temizlik sağlar. Akıllı özellikleri ve güçlü performansıyla, evinizin vazgeçilmezi olmaya aday!

Fiyatı 9.699,00TL.

Ezviz RE4 Plus Akıllı Robot Süpürge

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Kiwi KVC-4108 Dikey Elektrikli Süpürge Kablolu Siyah KVC-4108

Kiwi KVC-4108 Dikey Elektrikli Süpürge Kablolu Siyah KVC-4108

Kiwi KVC-4108 Dikey Elektrikli Süpürge, 80 dB düşük gürültü seviyesiyle sessiz temizlik sağlar. 5 metrelik uzun güç kablosu, geniş alanlarda rahatça hareket etmenize olanak tanırken, 0.5 litre toz toplama kapasitesiyle verimli bir temizlik deneyimi sunar. Kompakt tasarımı ve güçlü performansıyla her evin vazgeçilmezi olacak.

Kullanıcı yorumu;

Yorumlardan dolayı tereddüt etmiştim ancak kesinlikle beklenmedik şekilde güzel 4 kedim var evimi temiz sanırdım her yere çok rahat giriyor sesi yüksek değil ve çok hafif.

Kiwi KVC-4108 Dikey Elektrikli Süpürge Kablolu Siyah KVC-4108

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Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB 12 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili) Siyah

Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB 12 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili) Siyah

Samsung Galaxy S24 Ultra, 256 GB hafızası ve 12 GB RAM’i ile günlük kullanımda mükemmel performans sunar. Yüksek hızda işlem yapabilen bu telefon, uygulamaları hızla açar, çoklu görevlerde akıcı bir deneyim sağlar ve tüm ihtiyaçlarınızı kolayca karşılar. Hem iş hem de eğlence için güçlü bir cihaz!

Fiyatı 57.249,00TL.

Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB 12 GB Ram

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Kiwi KEP-6833 Pro Ipl / Lazer Epilasyon

Kiwi KEP-6833 Pro Ipl / Lazer Epilasyon

Kiwi KEP-6833 Pro IPL / Lazer Epilasyon cihazı, kullanım kılavuzunda belirtilen hassas bölgeler haricinde tüm vücutta güvenle kullanılabilir. Cilde dokunmadan çalışmamasını sağlayan mesafe sensörlü güvenlik özelliği, güvenli ve etkili bir epilasyon deneyimi sunar. Bu cihaz, uzun süreli pürüzsüz bir cilt için ideal bir çözüm!

İndirimli fiyatıyla 1.149,00TL.

Kiwi KEP-6833 Pro Ipl / Lazer Epilasyon

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Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü Yeşi

Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü Yeşi

Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü, 45 saniyede hızlı ısınma süresi ile asılı giysiler ve perdeler gibi dikey yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Buhar gücüyle kırışıklıkları kolayca giderir, pratik ve etkili ütüleme sağlar. 

Kullanıcı yorumu;

Ürün bence çok iyi. Bunun 3-4 katı fiyatındakiler ne yapar. Aynı şeyi. Dikey buharla kırışıklık açma bu cihazlara çok yüksek paralar vermek mantıklı değil. Bu cihaz gayet iyi iş görüyor. Ben memnun kaldım.

Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü Yeşi

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Karaca Crust Grill Toast Izgara ve Tost Makinesi, 1800 watt gücü ve ızgara özelliğiyle tost, et, tavuk veya sebzelerinizi hızlı ve pratik bir şekilde pişirmenizi sağlar.

Karaca Crust Grill Toast Izgara ve Tost Makinesi, 1800 watt gücü ve ızgara özelliğiyle tost, et, tavuk veya sebzelerinizi hızlı ve pratik bir şekilde pişirmenizi sağlar.

6 dilim kapasitesiyle büyük aile yemekleri veya misafir sofraları için idealdir. Şık antrasit rengiyle mutfağınıza modern bir dokunuş katar. Hem lezzetli hem de hızlı yemekler için mükemmel bir yardımcı!

İndirimli fiyatı 1.299,00TL.

Karaca Crust Grill Toast Izgara ve Tost Makinesi 6 Dilim Antrasit

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TCL 55P635 55" 139 Ekran Dahili Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

TCL 55P635 55" 139 Ekran Dahili Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

Kullanıcı yorumu;

Ürünü çok araştırarak satın aldım. Birçok ürünü haftalarca inceledim. En son kararımı Tcl 65p635 ürününde aldım. Ürün gayet kaliteli, giriş seviyesi için yeterli bir ürün. 65 inç olması ve diğer artıları ürünü fiyat performans olarak öne çıkartıyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadı.

TCL 55P635 55' 139 Ekran Dahili Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

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Kiwi Aprilla AHD-2151 Profesyonel Saç Kurutma Makinesi

Kiwi Aprilla AHD-2151 Profesyonel Saç Kurutma Makinesi

Kiwi Aprilla AHD-2151 Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, güçlü AC motoru ile profesyonel kullanım için tasarlanmış. Geniş hava girişi tasarımı ve güçlü hava ürünleri teknolojisi sayesinde saçlarınızı hızla kurutur. Çift katmanlı, el yakmayan gövdesi ise güvenli ve konforlu kullanım sunar. Saç kurutma deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyan bu makine, mükemmel sonuçlar sağlar.

İndirimli fiyatıyla 399,00TL.

Kiwi Aprilla AHD-2151 Profesyonel Saç Kurutma Makinesi

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Acer Aspire Lite AL16-51P-580H Intel Core i5 1235U 8GB 512GB SSD Freedos 16" Taşınabilir Bilgisayar

Acer Aspire Lite AL16-51P-580H Intel Core i5 1235U 8GB 512GB SSD Freedos 16" Taşınabilir Bilgisayar

Acer Aspire Lite AL16-51P-580H, Intel Core i5 1235U işlemcisi, 8 GB RAM ve 512 GB SSD ile güçlü performans sunar. 16' ekranı ile geniş görüntüleme alanı sağlar, taşınabilirliğiyle her yerde rahatlıkla kullanılabilir. Freedos işletim sistemiyle kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar. Hem iş hem de günlük kullanım için mükemmel bir seçenek olacak!

Acer Aspire Lite AL16-51P-580H Intel Core i5 1235U 8GB 512GB SSD Freedos 16' Taşınabilir Bilgisayar

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Arzum Ar684 Olivya 2400W Seramik Tabanlı Ütü

Arzum Ar684 Olivya 2400W Seramik Tabanlı Ütü

Arzum Olivya AR684 2400 W Buharlı Ütü, seramik tabanı sayesinde kumaşlara zarar vermeden pürüzsüz bir ütüleme sağlar ve yapışma sorunu yaşatmaz. Buhardan aldığı güçle, kırışıklıkları nazikçe açarak kumaşlar üzerinde mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Şık siyah tasarımıyla da mutfağınıza şıklık katacak.

Arzum Ar684 Olivya 2400W Seramik Tabanlı Ütü

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Philips NA350/00 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer

Philips NA350/00 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer

Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer, iki farklı yemeği aynı anda hazırlayarak zaman kazandırır. Aile boyu ana yemekler için ana hazneyi, yan yemekler veya tek kişilik yemekler için yan hazneyi kullanarak pratik ve sağlıklı yemekler pişirmenizi sağlar. Bu akıllı tasarım, mutfakta size büyük kolaylık sunar ve lezzetli sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

Kullanıcı yorumu;

2.kez kullandım ve sonuç bence harika bu urunu tercih ettiğim için memnunum aynanda 2 yemek yaptim birbirinden farklı harika oldu ve kokular asla karismadi kullanımı çok basit .

Philips NA350/00 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer

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Homend Profashion 3014H Stand Mıkser Krem Silver

Homend Profashion 3014H Stand Mıkser Krem Silver

Homend Profashion 3014H Stand Mikser, 1500W gücüyle hamur işlerini zahmetsiz hale getirir. Yoğun hamur karışımlarında bile yorulmaz, güçlü motoru sayesinde işlerinizi hızla tamamlar. Şık krem silver tasarımıyla mutfakta hem işlevsel hem de estetik bir seçenek sunar. Artık hamur işleri kolay ve keyifli!

Homend Profashion 3014H Stand Mıkser Krem Silver

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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