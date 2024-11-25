Yılda Bir Kez Gelen Efsane Cuma İndirimlerinden Seçtik! İndirimli Elektronik Ürünler

Kullanıcı yorumu;

Ürünü çok araştırarak satın aldım. Birçok ürünü haftalarca inceledim. En son kararımı Tcl 65p635 ürününde aldım. Ürün gayet kaliteli, giriş seviyesi için yeterli bir ürün. 65 inç olması ve diğer artıları ürünü fiyat performans olarak öne çıkartıyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadı.