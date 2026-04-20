Yiğit Özşener'den "Tutkunun Peşinden Gidin" Diyenlere Yokluk Çıkışı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.04.2026 - 19:34

Başarılı oyuncu Yiğit Özşener, katıldığı programda yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. Yokluk ve yaratıcılık ilişkisine dair sözleriyle dikkat çeken Özşener’in “tutkunun peşinden gidin” söylemine karşı çıkışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Başarılı oyunculuğu ve her rolüne kattığı derinlikle dikkat çeken Yiğit Özşener, yıllardır Türk televizyonlarının en güçlü isimlerinden biri olarak anılıyor.

Yer aldığı projelerde sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Özşener, özellikle bir döneme damga vuran ve hala en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Ezel dizisindeki “Cengiz” karakteriyle hafızalara kazınmıştı. 

Soğukkanlılığı, karanlık tarafı ve unutulmaz sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen bu performans, kariyerinin en ikonik işlerinden biri olarak öne çıkmıştı. Uzun bir süredir ekranda izleyemediğimiz başarılı oyuncu en son birkaç hafta önce yayına giren ve HBO platformunda izleyiciyle buluşan “Mira” dizisiyle karşımıza çıkmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde verdiği röportajla gündeme gelen Yiğit Özşener, özellikle “yokluk” üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

İşin Aslı programında Aslı Şafak’ın konuğu olan oyuncu, 

“Yokluk içinde yaratıcılık falan çıkmaz. İnsanın önceliği boğazı oluyor. İnsan kendisini asgari ölçüde garantiye almadan yaratıcılık olamaz. Koşullar ne olursa olsun tutkunuzun peşinden gidin diye bir şey yok. Hayat öyle değil.” 

sözleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
