Yetkisiz Araç Satışı İçin 1 Milyon Lira Ceza Yiyen Fenomen: “Al-Sat Yapmaya Devam Edeceğim”
Yetkisiz Araç Satışı İçin 1 Milyon Lira Ceza Yiyen Fenomen: “Al-Sat Yapmaya Devam Edeceğim”
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“6ilerimetehan” kullanıcı adlı fenomen, araç satışı yaparken yaptığı hileleri açıklaması sonrasında büyük tepki çekmişti.
Vergi ödemediği için para cezasına çarptırılan Metehan Meşe, al-sat yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.
“Araba al-sat yaparken yetki belgem olmadığı için Ticaret Bakanlığı tarafından en üst sınırdan 300 bin lira ceza yemiştik. Şimdi de Vergi Dairesi’nden vergi cezası ile karşılaştık. Uzlaştırma ile beraber 700 bin lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı ile beraber toplam ceza 1 milyon lira.”
“Biz ticaret yapıyoruz. Kötü bir şey yapmadık ticaret yaptık. Araba alıp sattık. Araba alım satım yaparken aradaki kârımızın vergisini ödeyemedik. Ödemedik. O sebepten dolayı Vergi Dairesi bizi incelemeye aldı ve uzlaştırma ile 700 bin lira ceza ekledi.”
“Nasıl olacak bilmiyorum, ödeyeceğiz bir şekilde. Allah yardım eder inşallah. Tabi ki burada haklı değilim netice olarak vergisini ödemedim.”
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“Bana 2 ay verin araç piyasasını düşüreyim demiştim. Araç piyasasını düşürmenin bedeli bana 1 milyon liraya patlamış oldu”
“Al-sat yapmaya devam edeceğim. Sonuçta buradan rızkımızı geçimimizi sağlıyoruz.”
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