Yetkisiz Araç Satışı İçin 1 Milyon Lira Ceza Yiyen Fenomen: “Al-Sat Yapmaya Devam Edeceğim”

TikTok’ta “6ilerimetehan” kullanıcı adıyla arabalarla ilgili paylaşımda bulunan Metehan Meşe, Ticaret Bakanlığı’ndan 300 bin lira ceza sonrasında Vergi Dairesinden de 700 bin lira cezaya çarptırıldı. Toplam 1 milyon lira ceza yiyen Metehan Meşe, al-sat yapmaya devam edeceğini söyledi.