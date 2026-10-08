Yetişkinliğe Geçiş Yaptığınızı Size Tokat Gibi Çarpacak 11 Gündelik Durum
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Kimseye yetişkinliğin başladığını bildiren resmi bir mesaj ya da haber gelmez. Ancak faturaları ödemek, bozulmak üzere olan sebzeleri değerlendirmek ve diş randevularını almak sizin sorumluluğunuza girdiğinde, yetişkinlik dönemi de resmi olarak başlar. Üstüne üstlük günümüzde yetişkinlik sorumlulukları da önceki kuşaklarınkinden çok daha fazla.
Aşırı sıcakların çalışma verimini etkilediği, sert hava olaylarının günlük planları değiştirdiği ve enerji giderlerinin hane bütçesine eklendiği bir dönemde, siz de bu konuları dert ediniyor ve hayatınızda bu tür sinyaller görüyorsanız yetişkinliğe geçiş yapmışsınız demektir.
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1. Evde biten her şeyin kendiliğinden yenilenmediğini fark etmek.
2. Akşam yemeğinin her gün yeniden düşünülmesi gereken bir konu olması.
3. Tek bir beklenmedik masrafın bütün ayın planını değiştirmesi.
4. Sağlık sorunlarının siz görmezden gelince ortadan kaybolmaması.
5. Uykusuz bir gecenin ertesi gününü eskisi kadar kolay atlatamamak.
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6. Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmamak.
7. Sıcak bir günde çalışmanın bunaltıcı olmaktan çıkması.
8. Aynı sıcaklığın herkes için aynı anlama gelmediğini görmek.
9. Evin yalıtımının dekorasyondan daha önemli olduğunu anlamak.
10. Bir mesleği öğrenmenin artık ömür boyu yetmeyebileceğini fark etmek.
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11. Acil durum planının gereksiz bir telaş olmadığını kabul etmek.
Yetişkinlik her şeye alışmak zorunda olmak değildir.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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