Yetişkinliğe Geçiş Yaptığınızı Size Tokat Gibi Çarpacak 11 Gündelik Durum

Kimseye yetişkinliğin başladığını bildiren resmi bir mesaj ya da haber gelmez. Ancak faturaları ödemek, bozulmak üzere olan sebzeleri değerlendirmek ve diş randevularını almak sizin sorumluluğunuza girdiğinde, yetişkinlik dönemi de resmi olarak başlar. Üstüne üstlük günümüzde yetişkinlik sorumlulukları da önceki kuşaklarınkinden çok daha fazla.

Aşırı sıcakların çalışma verimini etkilediği, sert hava olaylarının günlük planları değiştirdiği ve enerji giderlerinin hane bütçesine eklendiği bir dönemde, siz de bu konuları dert ediniyor ve hayatınızda bu tür sinyaller görüyorsanız yetişkinliğe geçiş yapmışsınız demektir.