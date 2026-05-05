article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yeraltı Rap Dünyasının Kraliçesi: Bahamadia

etiket Yeraltı Rap Dünyasının Kraliçesi: Bahamadia

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
05.05.2026 - 12:01

Mikrofon başına geçtiğinde zamanı durduran, kelimeleri birer mermi değil de birer yoga hareketi gibi zarifçe işleyen o sese hazır olun. Karşınızda Philadelphia’nın gururu, yeraltı dünyasının taçsız kraliçesi Bahamadia!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uknowhowwedu

Herkes onu Bahamadia olarak tanıyor ama hikaye 1960’ların sonunda Philadelphia’da, Antonia Reed olarak başladı. 90'lı yılların başında hip-hop dünyası sert, maskülen ve genellikle kim daha çok bağırırsa o kazanır kafasındayken, Bahamadia sahneye çıktı ve tüm kuralları değiştirdi.

3 The Hard Way

Onun tarzı ne kavgacıydı ne de gösteriş meraklısı. O, zekasını ve dil bilgisini konuşturmayı seçti. Philly’nin o kendine has, biraz melankolik ama çokça ritmik havasını ciğerlerine çekip, mikrofon başına geçtiğinde herkesin susup dinlemesini sağlayan o büyüleyici flow yani akışını yarattı.

Total Wreck

Pek çok rapçinin aksine Bahamadia işe söz yazarak başlamadı. O aslında bir DJ'di! Hip-hop kültürünün mutfağında yetişti. Plakların nasıl döndüğünü, ritmin nerede kırıldığını ve dinleyiciyi neyin yakaladığını kabinde öğrendi. Bu DJ geçmişi, ileride onun insanüstü olarak nitelendirilen ritim duygusunun temeli olacaktı.

Spontaneity

Bir gün mikrofonu eline alıp kendi sözlerini söylemeye başladığında, etrafındakiler sıradan bir MC ile karşı karşıya olmadıklarını anladılar. O, kelimeleri bir enstrüman gibi kullanıyordu.

I Confess

1996 yılına geldiğimizde Bahamadia, hip-hop tarihinin en iyi çıkış albümlerinden biri olarak kabul edilen Kollage albümünü piyasaya sürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Innovation

DJ Premier ve Da Beatminerz gibi efsanelerle çalıştı. Hip hop dünyasına önemli şarkılar kazandırdı.

Commonwealth

Bahamadia'nın tarzı monotonluğun estetiği diyebiliriz. Hiç bağırmadan, sesini yükseltmeden ama her kelimenin ağırlığını hissettirerek rap yapıyordu.

Da Jawn

Bahamadia ismi, hip-hop'un altın çağında bir kalite belgesi gibiydi. Eğer bir şarkıda onun adı varsa, o şarkının cool olmama ihtimali yoktu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın