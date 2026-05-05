Bugün İndirimde Neler Var? 5 Mayıs 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.05.2026 - 12:15

Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte fiyatlar dibe vuruyor! Kozmetikten mutfak gereçlerine, teknolojiden sağlıklı atıştırmalıklara kadar günün en çok kazandıran fırsatlarını senin için listeledik:

Bu içerik 05.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Vichy Dercos Şampuan Seti, Mega Mayıs'a özel sepette %30 indirim fırsatıyla saçlarınıza uzman bakım sunuyor.

Kepek karşıtı etkisiyle bilinen 390 ml ana şampuan ve yanındaki 50 ml'lik seyahat boyu hediyesiyle bu set, kuru saçlar için aranan çözümü çok daha avantajlı bir fiyatla getiriyor.

Vichy Dercos Şampuan Seti

Cream Co. Lip Balm ve makyaj ürünleri, "takip et kazan" kuponu ve katlanan indirimlerle bütçenizi koruyor.

Kuponla Lip Balmların 175 TL'ye düştüğü bu kampanyada, tüm indirimlere ek olarak 2. üründe %15 ve 3. üründe %20 indirim avantajı makyaj çantanızı yenilemek için harika bir fırsat sunuyor.

Cream Co. Nemlendirici Parlatıcı 3in1 Lip Balm

La Roche Posay Anthelios Invisible Fluid, sepette %30 indirimle tüm cilt tiplerine görünmez koruma sağlıyor.

Hafif dokusu ve yüksek koruma faktörüyle yaz aylarının vazgeçilmezi olan bu güneş kremi, Mega Mayıs indirimleriyle stok yapmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor.

La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Invisible Fluid

L'Oréal Paris Telescopic Maskara, "MAYIS350" koduyla 1200 TL'ye 350 TL ek indirim fırsatı sunuyor.

Sınırlı sayıdaki bu kodla birlikte kirpiklerinize uzunluk ve hacim katan bu ikonik maskaraya, Büyük Mayıs indirimlerine ek olarak çok daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

MAYIS350 KODUYLA 1200 TL'YE 350 TL İNDİRİM!

Hayfene Element Serisi 5'li Paket, %35 indirimle mutfaklarınıza gurme bir dokunuş katıyor.

Ateş, Su, Toprak, Hava ve 5. Element'ten oluşan bu özel set, 200 TL üzeri alışverişlerde geçerli indirimiyle yemeklerinizde farklı dünyaların aromalarını keşfetmenizi sağlıyor.

Hayfene Element Serisi 5'li Paket

Jack & Jones tişört, sepete özel 980 TL yerine sadece 490 TL'ye düşüyor.

Hem kalıbı hem de kaliteli baskı detayıyla öne çıkan bu tişört, yarı fiyatına inen etiketiyle bahar ve yaz aylarının en kârlı temel giyim yatırımlarından biri oluyor.

Jack & Jones Erkek Bisiklet Yaka Baskılı Tisört - New Plas

Apple EarPods (USB-C), son 30 günün en düşük fiyatı olan 809 TL ile teknoloji severlere sunuluyor.

Net ses kalitesi ve konforlu tasarımıyla bilinen bu kablolu kulaklık, Apple ekosistemine en uygun fiyatlı geçiş yollarından birini oluşturuyor.

Apple EarPods (USB-C)

Arzum Deminde Çay Makinesi, %15 indirimle son 90 günün en düşük fiyatı olan 3.103 TL'ye indi.

Tam kıvamında çaylar demlemenizi sağlayan bu makine, 3.659 TL'lik eski fiyatından 556 TL'lik net bir indirimle mutfakların en işvelsel parçası olmaya hazır.

Arzum AR3130 Deminde Çay Makinesi

Tefal Ceramic Renew Seramik Tava, %18 indirimle son 90 günün en düşük fiyatı olan 1.399 TL'ye düştü.

Seramik kaplaması ve indüksiyon tabanlı yapısıyla sağlıklı pişirme deneyimi sunan 28 cm'lik bu tava, 1.709 TL'lik eski fiyatına göre harika bir tasarruf fırsatı sunuyor.

Tefal Ceramic Renew Seramik Kaplama Tava

Lela Scuba Süet Kadın Yelek, sepette %20 indirim ve "ONEDIO20" koduyla bahar şıklığını tamamlıyor.

Taba renginin sıcaklığını v yaka tasarımıyla birleştiren bu yelek, özel indirim kodu sayesinde sepetteki cazip fiyatıyla dikkat çekiyor.

Lela Fitted Scuba Süet V Yaka Kadın Yelek

Buratti Polo Yaka Erkek Tişört, sepette 343 TL'ye inen fiyatı ve "ONEDIO20" koduyla sizi bekliyor.

Haki rengin şıklığını pamuklu dokuyla buluşturan bu model, koda özel %20 ek indirimle gardırobunuzun en ekonomik yatırımlarından biri oluyor.

Buratti Pamuklu Regular Fit Erkek Polo Yaka T-shirt

MJCARE Soyulan Ayak Peeling Maskesi, %50 indirimle 739 TL yerine sadece 369 TL'ye satışa sunuluyor.

2'li paket halinde gelen ve ayaklardaki ölü deriyi nazikçe arındıran bu maske, yaklaşık 370 TL'lik fiyat avantajıyla bakım rutininizin yıldızı olmaya aday.

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack 2'li

Protein Ocean Cream of Rice Paketi, "onedio" kodu ve yaza hazırlık indirimiyle 2214 TL yerine 1699 TL'ye düştü!

Tüm ürünlerde geçerli sepette ek %20 indirim ve özel onedio koduyla birleşen bu fiyat, sporcular için hem besleyici hem de oldukça kârlı bir seçenek oluşturuyor.

Protein Ocean CREAM OF RICE PAKETİ

