Yenilenen Peugeot 3008'in Türkiye'ye Geliş Tarihi Belli Oldu: İki Farklı Motor Seçeneği ile Satışa Çıkacak!
Yenilenen Peugeot 3008'in Türkiye'ye Geliş Tarihi Belli Oldu: İki Farklı Motor Seçeneği ile Satışa Çıkacak!
Kaynak: https://tr.motor1.com/photos/864093/2...
Fransız otomobil devi Peugeot'un yeni nesil fastback SUV modeli Peugeot 3008, hibrit ve elektrikli olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile yakında ülkemize ayak basacak.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peugeot'un merakla beklenen yeni fastback SUV modelleri Peugeot 3008 ve elektrikli E-3008, nihayet Türkiye'ye geliyor.
Eski modellere kıyasla önemli tasarım değişikliği içeren yeni otomobiller, eylül ayında ülkemizde satışa çıkacak.
Fastback SUV yapısı ile yenilenen yeni Peugeot 3008, 136 beygir gücündeki 48V hibrit motordan güç alırken, 100 kilometredeki yakıt tüketimi ise 5,4 litre olacak.
Yüzde yüz elektrikli yeni E-3008 ise 210 HP'lik güce sahip %100 elektrikli güç ünitesi ve 525 kilometre menzil mesafesi ile ülkemize ayak basacak.
Dış yapısı gibi iç mekanında da yeniliklere ev sahipliği yapan araçların her ikisi de Peugeot Panoramic i-Cockpit tasarımıyla Türkiye'de görücüye çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peugeot, ülkemizde eylül ayında satışa sunacağı yeni 3008 modellerinin fiyatları hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Gelişmeler için takipte kalın!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın