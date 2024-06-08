İddialar Doğru Çıktı: Çin Menşeli Araç İthalatına Yüzde 40 Ek Vergi Geldi
İddialar Doğru Çıktı: Çin Menşeli Araç İthalatına Yüzde 40 Ek Vergi Geldi
Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan karar göre; Çin’den ithal edilen tüm araçlar için yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanacak. Vergi, daha önce sadece elektrikli araçlar için alınıyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 7 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.
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Son dönemde Türkiye piyasasında ciddi yer edinen Çin Halk Cumhuriyeti menşeli araçlar için yeni vergi geleceği iddia ediliyordu.
Bugün yayımlanan Resmi Gazete’deki karara göre, 7 Temmuz’dan itibaren Çin malı otomobillere ilave yüzde 40 veya gümrük vergisi uygulanacak
Araç fiyatının yüzde 40’ı 7 bin doların altındaysa vergi 7 bin dolar olarak ödenecek.
İlave gümrük vergisi uygulaması; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87’nci fasılda listelenen motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunları aksam, parça ve aksesuarlarının tamamı için geçerli olacak.
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