İddialar Doğru Çıktı: Çin Menşeli Araç İthalatına Yüzde 40 Ek Vergi Geldi

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan karar göre; Çin’den ithal edilen tüm araçlar için yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanacak. Vergi, daha önce sadece elektrikli araçlar için alınıyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 7 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.