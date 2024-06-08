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İddialar Doğru Çıktı: Çin Menşeli Araç İthalatına Yüzde 40 Ek Vergi Geldi

İddialar Doğru Çıktı: Çin Menşeli Araç İthalatına Yüzde 40 Ek Vergi Geldi

Çin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.06.2024 - 09:56

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan karar göre; Çin’den ithal edilen tüm araçlar için yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanacak. Vergi, daha önce sadece elektrikli araçlar için alınıyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 7 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

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Son dönemde Türkiye piyasasında ciddi yer edinen Çin Halk Cumhuriyeti menşeli araçlar için yeni vergi geleceği iddia ediliyordu.

Son dönemde Türkiye piyasasında ciddi yer edinen Çin Halk Cumhuriyeti menşeli araçlar için yeni vergi geleceği iddia ediliyordu.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’deki karara göre, 7 Temmuz’dan itibaren Çin malı otomobillere ilave yüzde 40 veya gümrük vergisi uygulanacak

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’deki karara göre, 7 Temmuz’dan itibaren Çin malı otomobillere ilave yüzde 40 veya gümrük vergisi uygulanacak

Araç fiyatının yüzde 40’ı 7 bin doların altındaysa vergi 7 bin dolar olarak ödenecek.

Araç fiyatının yüzde 40’ı 7 bin doların altındaysa vergi 7 bin dolar olarak ödenecek.

İlave gümrük vergisi uygulaması; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87’nci fasılda listelenen motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunları aksam, parça ve aksesuarlarının tamamı için geçerli olacak.

İlave gümrük vergisi uygulaması; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87’nci fasılda listelenen motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunları aksam, parça ve aksesuarlarının tamamı için geçerli olacak.

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