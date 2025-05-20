Yenikapı'daki Kutlama Ne Zaman? Galatasaray'dan Duyuru
Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler yapılacak büyük kutlamaya çevrilmişti. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği haber geldi. Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek dev buluşmanın tarihi açıklandı.
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Galatasaray'ın Yenikapı kutlaması ne zaman?
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