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Yenikapı'daki Kutlama Ne Zaman? Galatasaray'dan Duyuru

Yenikapı'daki Kutlama Ne Zaman? Galatasaray'dan Duyuru

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.05.2025 - 21:24

Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler yapılacak büyük kutlamaya çevrilmişti. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği haber geldi. Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek dev buluşmanın tarihi açıklandı.

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Galatasaray'ın Yenikapı kutlaması ne zaman?

Galatasaray'ın Yenikapı kutlaması ne zaman?

Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşarak 5. yıldızı takan Galatasaray, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da şampiyonluk kutlamalarının yapılacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, kutlamanın saatine dair ise bilgi vermedi.

Milliyet'te yer alan haberde takımın Taksim'de toplanıp, Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı Meydanı'na geçeceği aktarıldı.

Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımı

Kupa töreni olacak mı?

Kupa töreni olacak mı?

Galatasaray’ın kupa töreninin 1 Haziran 2025 Pazar günü yapılması bekleniyor. Kesin olmayan bilgilere göre, Okan Buruk ve öğrencileri 38. haftada evinde oynayacağı Başakşehir maçından sonra kupayı havaya kaldıracak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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