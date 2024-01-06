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Yeni Yılda Hayatını Tamamiyle Değiştirmek İsteyenler İçin 17 Basit Alışkanlık

Yeni Yılda Hayatını Tamamiyle Değiştirmek İsteyenler İçin 17 Basit Alışkanlık

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 09:01

Hayatta sadece küçük değişiklikler bile büyük değişimlere yol açabilir. Bugün, her gün yapıldığı sürece hayatınızı olumlu yönde değiştirebilecek 17 basit alışkanlığa bakacağız.

Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. Gün içerisinde yaşadığın mekanı yavaş yavaş temizlemek.

1. Gün içerisinde yaşadığın mekanı yavaş yavaş temizlemek.

Örneğin su almaya kalktıysan hemen bulaşıkları makineye dizebilirsin ya da ayağa kalkmışken etraftaki kirli çamaşırları toplayabilirsin.

2. Sabah sadece 10 dakika egzersiz yaparak güne başlamak çok daha enerjik ve pozitif bir gün geçirmenizi sağlayabilir.

2. Sabah sadece 10 dakika egzersiz yaparak güne başlamak çok daha enerjik ve pozitif bir gün geçirmenizi sağlayabilir.

3. Ayrıca gününüzü sosyal medyada başlatmayı sevenlerdenseniz internet tartışmalarından uzak durarak da gününüze huzur katabilirsiniz.

4. Gün içerisinde kendinize bilgisiyar ve ekranlardan uzaklaştığınız küçük zaman dilimleri atayarak beyninizi dinlendirebilirsiniz.

4. Gün içerisinde kendinize bilgisiyar ve ekranlardan uzaklaştığınız küçük zaman dilimleri atayarak beyninizi dinlendirebilirsiniz.

5. Her gün en az bir kere reddedilmeyi deneyin.

Reddedilmek düşündüğünüzden çok daha zor ve yaşlanınca anlatacağınız birçok efsane hikayeniz olacak.

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6. Arkadaşlarınla ve ailenle günlük olarak iletişimde kalmak da size huzur verebilir.

6. Arkadaşlarınla ve ailenle günlük olarak iletişimde kalmak da size huzur verebilir.

Bazenleri mesaj atmanız bile yeterli olacaktır.

7. Yatmadan önce ertesi güne hazırlanarak gününüze daha rahat başlayabilirsiniz.

7. Yatmadan önce ertesi güne hazırlanarak gününüze daha rahat başlayabilirsiniz.

Örneğin giyeceğiniz kıyafetleri bir köşede hazırlamak ve kahvenizi makinede hazır tutarak sabah sadece bir tuşa basacak kadar işleri kolaylaştırmak size çok yardımcı olabilir.

8. Kendini çevrendeki insanlarla kıyaslamayı bırakmak için çabalamak da mükemmel bir fikir.

Her gün küçük bir adım atarak çok kısa sürede bütün endişelerinizden kurtulabilirsiniz.

9. Birçok insanın yeteri kadar su içmediğini bildiğimize göre lütfen içtiğiniz su miktarına da dikkat edin.

Normal bir insanın günde en az 2 litre su içmesi gerekir ve bu da yaklaşık 7 su bardağına denk gelmektedir.

10. Bir enstrüman veya dil öğrenmek gibi aktiviteleri günlük yapmaksa beyin sağlığı için çok önemlidir.

Gününüzden sadece 10 dakika ayırarak beyninizi her zaman genç tutabilirsiniz.

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11. Eğer depresyondan muzdaripseniz her gün sahip olduğunuz için mutlu olduğunuz 3 şeyi yazmayı deneyebilirsiniz.

11. Eğer depresyondan muzdaripseniz her gün sahip olduğunuz için mutlu olduğunuz 3 şeyi yazmayı deneyebilirsiniz.

Bazenleri hayatımızda bizi mutlu eden şeyleri unutmak çok kolay olabilir.

12. Eğer evcil hayvanınız varsa onlarla zaman geçirmek için gününüzden zaman ayırmayı da unutmayın.

13. Ayrıca para biriktirmenin bir alışkanlık olduğunu unutmayarak her ay küçük miktarlarda da olsa para biriktirmeye özen gösterin.

14. Karşılığında hiçbir şey beklemeden başka insanlara yardım etmekse ruhunuzu besleyecek ve gün içinde daha mutlu olmanıza yardımcı olacaktır.

15. Günde en az yarım saat ayırarak doğayla beraber olmayı dene.

15. Günde en az yarım saat ayırarak doğayla beraber olmayı dene.

Doğadan uzaktaysanız mahallenizdeki parkın çevresinde yürüyün ve bu sürede telefonunuzdan uzak durduğunuzdan emin olun.

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16. İnanması zor olsa da yoga benzeri açılma hareketlerinin vücudumuzda çok büyük bir etkisi var.

16. İnanması zor olsa da yoga benzeri açılma hareketlerinin vücudumuzda çok büyük bir etkisi var.

Günde sadece yarım saat yoga yaparak bütün kas ağrılarınıza veda edebilirsiniz.

17. Son olarak, gün içerisinde yapmanız gereken bir görev sadece 5 dakikanızı alacaksa (Örneğin, yatağınızı toplamak.) ertelemek yerine hemen o an yapmayı alışkanlık haline getirin.

17. Son olarak, gün içerisinde yapmanız gereken bir görev sadece 5 dakikanızı alacaksa (Örneğin, yatağınızı toplamak.) ertelemek yerine hemen o an yapmayı alışkanlık haline getirin.

Emin olun günün sonunda kendinize teşekkür edeceksiniz.

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