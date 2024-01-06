Yeni Yılda Hayatını Tamamiyle Değiştirmek İsteyenler İçin 17 Basit Alışkanlık
Yeni Yılda Hayatını Tamamiyle Değiştirmek İsteyenler İçin 17 Basit Alışkanlık
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatta sadece küçük değişiklikler bile büyük değişimlere yol açabilir. Bugün, her gün yapıldığı sürece hayatınızı olumlu yönde değiştirebilecek 17 basit alışkanlığa bakacağız.
Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. Gün içerisinde yaşadığın mekanı yavaş yavaş temizlemek.
2. Sabah sadece 10 dakika egzersiz yaparak güne başlamak çok daha enerjik ve pozitif bir gün geçirmenizi sağlayabilir.
3. Ayrıca gününüzü sosyal medyada başlatmayı sevenlerdenseniz internet tartışmalarından uzak durarak da gününüze huzur katabilirsiniz.
4. Gün içerisinde kendinize bilgisiyar ve ekranlardan uzaklaştığınız küçük zaman dilimleri atayarak beyninizi dinlendirebilirsiniz.
5. Her gün en az bir kere reddedilmeyi deneyin.
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6. Arkadaşlarınla ve ailenle günlük olarak iletişimde kalmak da size huzur verebilir.
7. Yatmadan önce ertesi güne hazırlanarak gününüze daha rahat başlayabilirsiniz.
8. Kendini çevrendeki insanlarla kıyaslamayı bırakmak için çabalamak da mükemmel bir fikir.
9. Birçok insanın yeteri kadar su içmediğini bildiğimize göre lütfen içtiğiniz su miktarına da dikkat edin.
10. Bir enstrüman veya dil öğrenmek gibi aktiviteleri günlük yapmaksa beyin sağlığı için çok önemlidir.
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11. Eğer depresyondan muzdaripseniz her gün sahip olduğunuz için mutlu olduğunuz 3 şeyi yazmayı deneyebilirsiniz.
12. Eğer evcil hayvanınız varsa onlarla zaman geçirmek için gününüzden zaman ayırmayı da unutmayın.
13. Ayrıca para biriktirmenin bir alışkanlık olduğunu unutmayarak her ay küçük miktarlarda da olsa para biriktirmeye özen gösterin.
14. Karşılığında hiçbir şey beklemeden başka insanlara yardım etmekse ruhunuzu besleyecek ve gün içinde daha mutlu olmanıza yardımcı olacaktır.
15. Günde en az yarım saat ayırarak doğayla beraber olmayı dene.
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16. İnanması zor olsa da yoga benzeri açılma hareketlerinin vücudumuzda çok büyük bir etkisi var.
17. Son olarak, gün içerisinde yapmanız gereken bir görev sadece 5 dakikanızı alacaksa (Örneğin, yatağınızı toplamak.) ertelemek yerine hemen o an yapmayı alışkanlık haline getirin.
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