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Yeni Yılda Bütçe Planlaması Yaparken Bilmeniz Gereken 10 Şey

etiket Yeni Yılda Bütçe Planlaması Yaparken Bilmeniz Gereken 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 14:01

Bütçe planlamasını herkesin mutlaka yapması gerekiyor. Gelir ve giderlerinizi görebilmek ve kendinizi planlamak için bu planlama şart. Yeni yıl gelmeden bütçe planlamanızı yaparak yeni yılda mali durumunuzu kontrol edebilir ve iyileştirebilirsiniz. Bütçe planlaması nasıl yapılır merak ediyorsanız içeriğe alalım!

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1. Yeni yılda bütçe planlaması yapmak için öncelikle geçmiş yılı değerlendirmelisiniz.

Önceki yıl mali durumunuzda neler olmuş bunu bilmelisiniz. Gelirlerinizi ve giderlerinizi ortaya koyup tasarruf yaptıysanız ne kadar yapabildiğinizi ya da borcunuz varsa bunları yazarak incelemeniz gerek. Geçmiş yılı incelerken banka hesap özetlerinize, kredi kartı ekstrelerinize bakabilirsiniz. 🧐

2. Yeni yıl için bütçe yapmanın en önemli nedeni kendinize mali hedefler belirlemek.

Yeni yıl için hedeflerinizi önceden belirleyerek buna uygun bütçe planlamasını yapmanız mümkün. Hedefleri belirlerken bunların gerçekçi hedefler olmasına çok dikkat etmeniz gerek. Hayali hedefleri gerçekleştirmek mümkün olmayacağı için bir anlamı da olmaz. 🎯

3. Gelir ve gider analizi yapmak, bütçe planı yapmanın ilk adımı diyebiliriz.

Planı yapmadan önce gelir kaynaklarınızı belirleyerek toplam gelirinizi ortaya koymanız gerek. Maaşınız, yan geliriniz, yatırımlarınız gibi tüm gelir kalemlerini bu bütçe içine eklemelisiniz. Giderlerinizi de aynı şekilde detaylıca yazmalısınız. Bunu yaparak net bütçenizi görebilirsiniz.

4. Gider ve gelirlerinizin hesabını yaparak net bütçenizi ortaya çıkardıktan sonra artık tahmin yapmanız mümkün.

Tahminleri aylık ve yıllık olarak yapmanız gerek. Bu tahminleri yapmak için ayrıntılı bir şekilde önce kira, faturalar, varsa krediler gibi sabit harcamalarınızı yazmalısınız. Bundan sonra alışveriş gibi değişken harcama tahminlerinizi de yazmanız gerek.  💵

5. Harcamalarınızı belirli kategorilere ayırırsanız yıllık plan yapmanız kolaylaşır.

Harcamalarınızı gıda, ulaşım, eğlence, eğitim ya da konut gibi kategorilere  ayırarak planınızı daha kolay yapabilirsiniz. Bu kategorileri yaptıktan sonra hepsi için ayrı bütçe belirlemelisiniz. Bu bütçe sınırları içinde kalarak paranızın kontrolünü sağlayabilirsiniz. 🍏👗🏡

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6. Her bütçede mutlaka bir acil durum fonu olmalı. Bu fon beklenmeyen bir harcama için kullanılabilir.

Dünyanın binbir türlü hali var. Sizin bilginiz dışında bir harcamayla karşı karşıya kaldığınızda bu acil durum fonu sizin imdadınıza yetişiyor. Bu fonun 3-6 ay arasında kendi giderlerinizi karşılayabilecek bir miktarda olması gerek. Bu fon için mutlaka aylık şekilde kenara para ayırmalısınız. 🚨

7. Plan yaparken borçlarınızı da hesaba katmanız gerek. Önceden aldığınız borçları ödemeyi hesaba katarak planınızı yapmalısınız.

Ödeme planınızda borçlarınıza ayrı bir yer vermeniz gerek. Faizli olarak aldığınız borçları öncelikli ödemeye çabalamalısınız. Borçlarınızı olabildiğince azaltmaya çalışmanız gerekiyor. Geçmiş harcamalarınızı inceleyerek gereksiz olanları azaltıp bunları borçlarınıza ayırabilirsiniz. 🏦

8. Bütçe planınızda tasarruf ve yatırımlara da yer vermelisiniz.

Gelirlerinizi harcarken tasarruf için de bir kısmını ayırmalısınız. Geleceğiniz için bu tasarruf oldukça önemli. Yatırım yapmayı da planınıza dahil etmeniz gerek.

9. Planı yapıp kenara koymak olmaz. Yaptığınız planı düzenli takip etmeniz gerekiyor.

Aylık olarak harcamalarınızı ve gelirinizi takip edip planınızı güncellemelisiniz. Yaptığınız harcamaları, elde ettiğiniz gelirleri ve tasarruflarınızı bütçeye yazarak güncelleme yapabilirsiniz. Bu sayede bütçenizdeki hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı görmeniz mümkün.

10. Bütçe yapmakta zorlanıyorsanız bir danışmandan yardım alabilirsiniz.

Mali hedeflerinizi belirlemek veya bütçenizi hazırlamak için bir uzman size yardımcı olabilir. Profesyonel yardımla istediğiniz hedeflere daha kolay ve rahat ulaşmanız mümkün. 👩‍💻

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