Yeni Yılda Bütçe Planlaması Yaparken Bilmeniz Gereken 10 Şey

Dünyanın binbir türlü hali var. Sizin bilginiz dışında bir harcamayla karşı karşıya kaldığınızda bu acil durum fonu sizin imdadınıza yetişiyor. Bu fonun 3-6 ay arasında kendi giderlerinizi karşılayabilecek bir miktarda olması gerek. Bu fon için mutlaka aylık şekilde kenara para ayırmalısınız. 🚨