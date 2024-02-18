Yeni Yargı Paketiyle Netleşecek: Dilan Polat ve Engin Polat’ın El Koyulan Şirketlerinin Akıbeti Belli Oldu
Yeni Yargı Paketiyle Netleşecek: Dilan Polat ve Engin Polat’ın El Koyulan Şirketlerinin Akıbeti Belli Oldu
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni yargı paketinde suç örgütü liderleri ile aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de bulunduğu sosyal medya fenomenlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği ve satışına ilişkin düzenlemeler içeriyor.
İşte detaylar…
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Meclis’e sunulan yargı paketinde, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu sosyal medya fenomenlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği ve satışına ilişkin düzenlemeler içeriyor.
Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, TMSF tarafından bu şirketlere 5 yıl süre ile kayyum atanacak.
Kayyumla yönetilecek işletmeler, TMSF tarafından satışa çıkarılabilecek.
Elde edilen gelirden varsa önce borçlar ödenecek, kalan para kamu bankalarına nemalandırılacak.
Yeni yargı paketi, sosyal medyadan yapılan hakaret suçlarında değişiklik öngörüyor. Yargıya ağır yük getiren hakaret dosyalarında uzlaşma şartı aranmayacak.
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Hukukçular “Hakaret suçlarının ön ödeme kapsamına alınması düşünülüyor. Yani, para cezası ödenecek ve yargılama olmayacak” diyor.
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