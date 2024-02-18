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Kan Donduran Yeni Detaylar: "Anneler Kızlarını Adnan Oktar'a İkram Ediyor!"

Kan Donduran Yeni Detaylar: "Anneler Kızlarını Adnan Oktar'a İkram Ediyor!"

Adnan Oktar
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.02.2024 - 09:14

Cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar ve ‘sempatizanları’ rahat durmamaya devam ediyor. Sözcü TV’deki yayında açıklamalarda bulunan Eski mali şube müdürü Furkan Sezer, çok konuşulacak sözler söyledi. Sezer’in iddiasına göre; Adnan Oktar'ın hedefindeki il bu defa tutuklu bulunduğu cezaevinin de olduğu Erzurum. Dehşete düşüren yeni detay ise 'Annelerin kızlarını ikram etmesi!” İşte Furkan Sezer’in açıklamalarından detaylar…

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Kurduğu illegal yapılanmayı din örgütü gibi gösteren ve sapkınlıkların arkası kesilmeyen Adnan Oktar örgütünün akılalmaz planları devam ediyor.

Kurduğu illegal yapılanmayı din örgütü gibi gösteren ve sapkınlıkların arkası kesilmeyen Adnan Oktar örgütünün akılalmaz planları devam ediyor.

Tutuklu bulunan örgütün lideri Adnan Oktar ise hapiste bile rahat durmuyor.

Tutuklu bulunan örgütün lideri Adnan Oktar ise hapiste bile rahat durmuyor.

Genç avukatlarla saatlerce yapılan görüşmeleri gündem olan Oktar'la ilgili bir uyarı daha geldi. İhbar niteliği taşıyan sözlerin sahibi ise Eski mali şube müdürü Furkan Sezer...

Genç avukatlarla saatlerce yapılan görüşmeleri gündem olan Oktar'la ilgili bir uyarı daha geldi. İhbar niteliği taşıyan sözlerin sahibi ise Eski mali şube müdürü Furkan Sezer...

Sezer Sözcü TV'de Nokta Atışı programında Adnan Oktar örgütüyle ilgili bilinmeyen gerçekleri anlattı.

Sezer Sözcü TV'de Nokta Atışı programında Adnan Oktar örgütüyle ilgili bilinmeyen gerçekleri anlattı.

Gündemi sarsacak ifadeler kullanan Sezer, annelerin kızlarını Adnan Oktar'a nasıl 'ikram ettiğini anlattı.

Gündemi sarsacak ifadeler kullanan Sezer, annelerin kızlarını Adnan Oktar'a nasıl 'ikram ettiğini anlattı.
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Adnan Oktar'ın Erzurum'da hapiste olduğunu vurgulayan Sezer örgütün 'Erzurum yapılanmasına' dikkat çekti. Erzurumlulara çağrıda bulunan Sezer Oktar yapılanmasını ise koronavirüse benzetti.

Adnan Oktar'ın Erzurum'da hapiste olduğunu vurgulayan Sezer örgütün 'Erzurum yapılanmasına' dikkat çekti. Erzurumlulara çağrıda bulunan Sezer Oktar yapılanmasını ise koronavirüse benzetti.

İşte Furkan Sezer’in açıklamalarından satır başları:

İşte Furkan Sezer’in açıklamalarından satır başları:

Anne gidiyor, ondan sonra da kızlarını istiyor Adnan. Yani Adnan'ın bir kadının genç kızı olduğunu bilip de örgüte getirmemesi mümkün değil. Yeter ki bilsin... Çok rahat bir şekilde bileceği bir şey mutlaka ister, mutlaka getirir. Getirmesi için elinden geleni yapar, dünyaları ayağının ayaklarının altına serer.

İşte ne kadar iyi ne kadar kaliteli bir insan olduğunu iltifatlarla egoyu böyle parlatır. Maddi bir takım imkanlar sağlar ve o kızları getirir. Yani o Dragos'a sokar o kızları. Daha önce çok çok fazla örneği var bunun.

Ben bunu ikram diye nitelendiriyorum. Örgüt bunu infak diye nitelendiriyor. Yani hani buradan bir ecir kazanacağını, bir sevap kazanacağını düşünüyor. Kızını en değerlisini 'mehdi'ye veriyor. Nasıl kurban meselesinde peygamber oğlunu keserken yukarıdan kurban iniyor, onun gibi. Allah'a en kıymetlisini veriyor, kurban ediyor.

Adnan Oktar Erzurum'da Dumlu cezaevinde. Erzurum'da örgütün çok ciddi bir yapılanması var. Buradan hem Erzurum barosuna hem Erzurumlu vatandaşlarımıza uyanık olmalarını, dikkatli olmalarını söylüyorum. Pandemi gibi, koronavirüs gibi bir virüs şu anda Erzurum'da. Umarım çok büyük hasar vermez. İnsanlarımızın gözü açık olursa iyi olur. Orada çok ciddi bir hareket alanına sahipler. Evleri tutulu. Ben söylüyorum; Adnan Oktar silahlı suç örgütünün Erzurum yapılanması var. Gerekiyorsa ilgili kolluktaki arkadaşlarımız irtibat kurabilir. İsim isim şema şema anlatabilirim bunları kendilerine.”

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