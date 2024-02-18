Kan Donduran Yeni Detaylar: "Anneler Kızlarını Adnan Oktar'a İkram Ediyor!"
Kan Donduran Yeni Detaylar: "Anneler Kızlarını Adnan Oktar'a İkram Ediyor!"
Cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar ve ‘sempatizanları’ rahat durmamaya devam ediyor. Sözcü TV’deki yayında açıklamalarda bulunan Eski mali şube müdürü Furkan Sezer, çok konuşulacak sözler söyledi. Sezer’in iddiasına göre; Adnan Oktar'ın hedefindeki il bu defa tutuklu bulunduğu cezaevinin de olduğu Erzurum. Dehşete düşüren yeni detay ise 'Annelerin kızlarını ikram etmesi!” İşte Furkan Sezer’in açıklamalarından detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kurduğu illegal yapılanmayı din örgütü gibi gösteren ve sapkınlıkların arkası kesilmeyen Adnan Oktar örgütünün akılalmaz planları devam ediyor.
Tutuklu bulunan örgütün lideri Adnan Oktar ise hapiste bile rahat durmuyor.
Genç avukatlarla saatlerce yapılan görüşmeleri gündem olan Oktar'la ilgili bir uyarı daha geldi. İhbar niteliği taşıyan sözlerin sahibi ise Eski mali şube müdürü Furkan Sezer...
Sezer Sözcü TV'de Nokta Atışı programında Adnan Oktar örgütüyle ilgili bilinmeyen gerçekleri anlattı.
Gündemi sarsacak ifadeler kullanan Sezer, annelerin kızlarını Adnan Oktar'a nasıl 'ikram ettiğini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Adnan Oktar'ın Erzurum'da hapiste olduğunu vurgulayan Sezer örgütün 'Erzurum yapılanmasına' dikkat çekti. Erzurumlulara çağrıda bulunan Sezer Oktar yapılanmasını ise koronavirüse benzetti.
İşte Furkan Sezer’in açıklamalarından satır başları:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda