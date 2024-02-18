Kan Donduran Yeni Detaylar: "Anneler Kızlarını Adnan Oktar'a İkram Ediyor!"

“Anne gidiyor, ondan sonra da kızlarını istiyor Adnan. Yani Adnan'ın bir kadının genç kızı olduğunu bilip de örgüte getirmemesi mümkün değil. Yeter ki bilsin... Çok rahat bir şekilde bileceği bir şey mutlaka ister, mutlaka getirir. Getirmesi için elinden geleni yapar, dünyaları ayağının ayaklarının altına serer.

İşte ne kadar iyi ne kadar kaliteli bir insan olduğunu iltifatlarla egoyu böyle parlatır. Maddi bir takım imkanlar sağlar ve o kızları getirir. Yani o Dragos'a sokar o kızları. Daha önce çok çok fazla örneği var bunun.

Ben bunu ikram diye nitelendiriyorum. Örgüt bunu infak diye nitelendiriyor. Yani hani buradan bir ecir kazanacağını, bir sevap kazanacağını düşünüyor. Kızını en değerlisini 'mehdi'ye veriyor. Nasıl kurban meselesinde peygamber oğlunu keserken yukarıdan kurban iniyor, onun gibi. Allah'a en kıymetlisini veriyor, kurban ediyor.

Adnan Oktar Erzurum'da Dumlu cezaevinde. Erzurum'da örgütün çok ciddi bir yapılanması var. Buradan hem Erzurum barosuna hem Erzurumlu vatandaşlarımıza uyanık olmalarını, dikkatli olmalarını söylüyorum. Pandemi gibi, koronavirüs gibi bir virüs şu anda Erzurum'da. Umarım çok büyük hasar vermez. İnsanlarımızın gözü açık olursa iyi olur. Orada çok ciddi bir hareket alanına sahipler. Evleri tutulu. Ben söylüyorum; Adnan Oktar silahlı suç örgütünün Erzurum yapılanması var. Gerekiyorsa ilgili kolluktaki arkadaşlarımız irtibat kurabilir. İsim isim şema şema anlatabilirim bunları kendilerine.”