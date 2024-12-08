Yeni Temizlik Yeri Kilidi Açıldı! Bulaşık ve Çamaşır Makinesini Temizlemeniz İçin 10 Sebep
Yeni Temizlik Yeri Kilidi Açıldı! Bulaşık ve Çamaşır Makinesini Temizlemeniz İçin 10 Sebep
Bulaşık ve çamaşır makineleri evimizde asla vazgeçemeyeceğimiz teknolojik aletlerdendir. Hem zamandan hem işten tasarruf ettiğimiz can yoldaşlarımıza iyi bakmak tamamen bizim elimizde. Düzenli temizlik ile güçlerini bin katına çıkarabilirsiniz ama eğer yapmazsanız ne mi olur? Cevabı aşağıda 👇
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1. Temizliğini yapmak kötü kokuları önler.
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2. Düzenli temizlik sayesinde makinenizin kullanım performansı artar.
3. Bulaşık makinesi için özel üretilen temizleyicileri kullanmalısınız.
4. Makine temizliği yapmak hijyen dozunu arşa çıkarır!
5. Temizlik sayesinde bütün tabaklarınız pırıl pırıl olur.
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6. Makinenize iletilen suyun kireçli olup olmaması da oldukça önemli.
7. Makinelerinizin filtrelerini çıkartıp ara ara kontrol edin.
8. Tekrar tekrar makineyi çalıştırmanıza gerek kalmaz.
9. Düzenli temizlik sayesinde makineleriniz daha az yıpranır.
10. Çamaşırlarınızın ve bulaşıklarınızın güvenliğini sağlamak sizin elinizde...
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