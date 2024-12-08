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Yeni Temizlik Yeri Kilidi Açıldı! Bulaşık ve Çamaşır Makinesini Temizlemeniz İçin 10 Sebep

etiket Yeni Temizlik Yeri Kilidi Açıldı! Bulaşık ve Çamaşır Makinesini Temizlemeniz İçin 10 Sebep

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 12:31

Bulaşık ve çamaşır makineleri evimizde asla vazgeçemeyeceğimiz teknolojik aletlerdendir. Hem zamandan hem işten tasarruf ettiğimiz can yoldaşlarımıza iyi bakmak tamamen bizim elimizde. Düzenli temizlik ile güçlerini bin katına çıkarabilirsiniz ama eğer yapmazsanız ne mi olur? Cevabı aşağıda 👇

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1. Temizliğini yapmak kötü kokuları önler.

Çamaşır ve bulaşık makineleri evimizde en sık kullandığımız temizlik aletlerinden olduğu için içinde kir, toz, deterjan kalıntıları kalması da çok muhtemel oluyor. Biriken bu kirler zamanla hem makinenize zarar verir hem de kötü kokular yayar. Düzenli temizlik yaparak kokuları önleyebilirsiniz.

2. Düzenli temizlik sayesinde makinenizin kullanım performansı artar.

Elbette ki trambolin üzerinde zıplayacağını iddia etmiyoruz ama makinenize iyi bakmak, kullanım ömrünü oldukça artırır. Temizlik yapıldığı için verimlilik artar. Üstelik şu an ev eşyası fiyatlarını düşündüğünüzde makinenize iyi bakmak için bir sebep daha olduğunu anlayabiliriz...

3. Bulaşık makinesi için özel üretilen temizleyicileri kullanmalısınız.

Bulaşık makinesi, yemek kalıntılarını temizlediği için bu yemek kalıntıları zamanla makinenin içinde birikebilir ya da makinenin içine kötü bir koku yayabilir. Makinenizi ayda 1, boş çalıştırabilirsiniz. Bunun için özel üretilen temizleyiciler hariç olarak, makinenin alt tarafına sirke ve çamaşır suyu dökebilirsiniz. Temizlemenin gücünü artırır.

4. Makine temizliği yapmak hijyen dozunu arşa çıkarır!

Belli aralıklarla temizlenmeyen makinelerin içinde biriken kir ve mikrop, asıl işlevini yerine getirmesine pek olanak sağlamaz. Ayrıca makinenin küf ve bakteri üretmesine neden olur. Bu kirler sağlığınıza zarar verebilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için düzenli olarak temizlik yapın!

5. Temizlik sayesinde bütün tabaklarınız pırıl pırıl olur.

Bulaşık makinesinde yıkanan tabaklar, bardaklar ve yerleştirdiğiniz her şey temiz gibi görünse de maalesef sağlık açısından asla hijyenik değildir. Üstelik işlevini tam yerine getiremeyen bir makinenin tabakları tertemiz yapmasının da zaten imkanı yok gibi görünüyor. Tertemiz bulaşıklar için temizlik çok önemlidir.

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6. Makinenize iletilen suyun kireçli olup olmaması da oldukça önemli.

Eğer makineye iletilen su sertse, makinenizin kireçlenmemesi imkansız bir hal alır. Bu durumla karşılaştığınızda mutlaka özel kireç çözücü temizlik malzemelerinden alınız. Kireçlenen makine zamanla bozulabilir ya da işlevini tam olarak yerine getirmediği için hijyensiz bir temizlik olur.

7. Makinelerinizin filtrelerini çıkartıp ara ara kontrol edin.

7. Makinelerinizin filtrelerini çıkartıp ara ara kontrol edin.

Makinelerdeki tüm kirlerin biriktiği er genellikle makinenin filtre kısımları oluyor. Burayı kontrol ettiğinizde çamaşır makinenizdeki filtrenin üstünde koca bir toz yığını, bulaşık makinesinde ise yemek kalıntılarıyla karşılaşabilirsiniz. Elinize bir eldiven geçirip temizlemeye başlasanız iyi edersiniz.

8. Tekrar tekrar makineyi çalıştırmanıza gerek kalmaz.

Temiz ve düzenli olarak bakımı yapılan makineler sayesinde zamandan oldukça tasarruf edebilirsiniz. Üstelik acaba ne zaman bitecek diye sürekli kontrol etmenize de gerek kalmaz çünkü bakımlı makineler işlerini çok daha kısa sürede bitirir.

9. Düzenli temizlik sayesinde makineleriniz daha az yıpranır.

Kir, kalıntılar, tozlar makinenizin çalışma performansını olumsuz olarak etkiler. Makinenizin zaman içerisinde yıpranmasına neden olur bu da makinenizin ömründen çalmanız demek... Sürekli bozulan makineyle uğraşmak sizin için ciddi bir maddi ve enerji kaybı. Bu tür problemlerle karşılaşmamak için düzenli temizlik yapmalısınız.

10. Çamaşırlarınızın ve bulaşıklarınızın güvenliğini sağlamak sizin elinizde...

Düzenli bakımı yapılmayan makineler çamaşırlara ya da bulaşıklara zarar verebilir. Küçülen çamaşırlar, çizilen tabaklar oldukça can sıkıcı bir duruma dönüşebilir. İşte makinenizi düzenli temizlemeniz için bir sebep daha!

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