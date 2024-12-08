Yeni Temizlik Yeri Kilidi Açıldı! Bulaşık ve Çamaşır Makinesini Temizlemeniz İçin 10 Sebep

Bulaşık makinesinde yıkanan tabaklar, bardaklar ve yerleştirdiğiniz her şey temiz gibi görünse de maalesef sağlık açısından asla hijyenik değildir. Üstelik işlevini tam yerine getiremeyen bir makinenin tabakları tertemiz yapmasının da zaten imkanı yok gibi görünüyor. Tertemiz bulaşıklar için temizlik çok önemlidir.