Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yeni Taylor Swift mi Geliyor? Pop Müziğin En Yenilerinden Jojo Siwa ile Tanışıyoruz

etiket Yeni Taylor Swift mi Geliyor? Pop Müziğin En Yenilerinden Jojo Siwa ile Tanışıyoruz

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 19:34

Yeni bir yıldız doğuyor, kod adı Jojo Siwa!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. JoJo Siwa - Karma

2. JoJo Siwa - Guilty Pleasure

3. JoJo Siwa - Kid In A Candy Store

4. JoJo Siwa - Balance Baby

5. JoJo Siwa - Hold The Drama

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. JoJo Siwa - Yesterday's Tomorrow's Today

7. JoJo Siwa - Every Girl's A Super Girl

8. JoJo Siwa - Choose UR Fighter

9. JoJo Siwa - High Top Shoes

10. JoJo Siwa - D.R.E.A.M.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. JoJo Siwa - BOP!

12. JoJo Siwa - It's Time To Celebrate

13. JoJo Siwa - My Story

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın