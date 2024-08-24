Yeni Taylor Swift mi Geliyor? Pop Müziğin En Yenilerinden Jojo Siwa ile Tanışıyoruz
Yeni Taylor Swift mi Geliyor? Pop Müziğin En Yenilerinden Jojo Siwa ile Tanışıyoruz
Yeni bir yıldız doğuyor, kod adı Jojo Siwa!
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1. JoJo Siwa - Karma
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2. JoJo Siwa - Guilty Pleasure
3. JoJo Siwa - Kid In A Candy Store
4. JoJo Siwa - Balance Baby
5. JoJo Siwa - Hold The Drama
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6. JoJo Siwa - Yesterday's Tomorrow's Today
7. JoJo Siwa - Every Girl's A Super Girl
8. JoJo Siwa - Choose UR Fighter
9. JoJo Siwa - High Top Shoes
10. JoJo Siwa - D.R.E.A.M.
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