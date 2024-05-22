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Yeni 'Rivyalı Geralt' Kilidi Açıldı! Heyecanla Beklediğimiz Liam Hemsworth'lu The Witcher 4. Sezonuyla Geliyor

Yeni 'Rivyalı Geralt' Kilidi Açıldı! Heyecanla Beklediğimiz Liam Hemsworth'lu The Witcher 4. Sezonuyla Geliyor

Netflix
themyscira - Editör
22.05.2024 - 23:09

Henry Cavill'in ayrılmasıyla büyük üzüntü yaşadığımız The Witcher'la ilgili sonunda sevindiren bir gelişme yaşandı. Netflix dizinin 4. sezonuyla döndüğünü açıkladı!

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Dünya çapında bir izleyici kitlesine sahip olan The Witcher, üçüncü sezonda Henry Cavill ile yollarını ayırmıştı.

Dünya çapında bir izleyici kitlesine sahip olan The Witcher, üçüncü sezonda Henry Cavill ile yollarını ayırmıştı.

Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan dizinin ilk sezonu 2019'da, ikinci sezonu 2021 yılında ve son olarak da üçüncü sezonu 2023'te yayınlanmıştı.

Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan dizinin ilk sezonu 2019'da, ikinci sezonu 2021 yılında ve son olarak da üçüncü sezonu 2023'te yayınlanmıştı.

Henry Cavill'in yokluğuna nasıl dayanırız diye düşünürken izleyenleri heyecanlandıran bir haber almıştık.

Henry Cavill'in yokluğuna nasıl dayanırız diye düşünürken izleyenleri heyecanlandıran bir haber almıştık.

Çünkü bundan böyle Rivyalı Geralt rolünde Liam Hemsworth'u izleyeceğimiz duyurulmuştu!

Çünkü bundan böyle Rivyalı Geralt rolünde Liam Hemsworth'u izleyeceğimiz duyurulmuştu!

Sonunda beklenen haber geldi, Netflix dizinin dördüncü sezonunu resmi olarak duyurdu!

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Siz bu haberi ve yeni Geralt'ı nasıl buldunuz?

Siz bu haberi ve yeni Geralt'ı nasıl buldunuz?
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