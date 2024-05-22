Netflix'te Değişim Rüzgarı: İçerik Direktörü Pelin Diştaş Görevi Devrediyor!
Netflix'te Değişim Rüzgarı: İçerik Direktörü Pelin Diştaş Görevi Devrediyor!
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Netflix, 2018 yılından bu yana Türkiye'de pek çok yerli yapıma imza attı. Yerli diziler 75 ülkenin üzerinde Top 10 listelerinde zirvelerde yer aldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Netflix'te şu aralar değişim rüzgarları esiyor. 2019’dan bu yana Netflix Türkiye İçerik Direktörlüğü görevini yürüten Pelin Diştaş, Netflix'ten ayrılma kararı aldı.
Ranini'de yer alan habere göre ise Diştaş'ın ayrılma sebebinin kendi kişisel projelerine odaklanmak üzere olduğu belirtildi.
Diştaş’ın Netflix’teki görev süresi, değişimin tamamlanacağı 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Dijital platformdaki dizilerden yeni sorumlu içerik direktörü olacak isim ise Özge Bağdatlıoğlu olacak.
Ranini'nin aktardığına göre Netflix Türkiye, CEE ve Benelux Başkan Yardımcısı Michael Azzolino yaptığı açıklamada,
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Netflix'te uzun zamandır yerli yapımların içerikli çok tartışılıyordu. Dijital platformdaki içeriklerde hep aynı yapımcılarla ve oyuncularla devam edilmesi sosyal medyada çok konuşuluyordu. Netflix'teki bu isim değişiminden sonra bizi nasıl yapımlar bekliyor, hep birlikte göreceğiz.
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