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Netflix'te Değişim Rüzgarı: İçerik Direktörü Pelin Diştaş Görevi Devrediyor!

Netflix'te Değişim Rüzgarı: İçerik Direktörü Pelin Diştaş Görevi Devrediyor!

dizi Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 15:54

Son yıllarda Netflix'teki yerli yapımlarda hep aynı yapımcı ve oyuncularla çalışılması çok tartışma konusu oluyordu. Bu tartışmaların sonrasında Netflix'te bir isim değişikliği meydana geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dijital platformun içerik direktörü değişiyor. Detaylar içerikte!

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Netflix, 2018 yılından bu yana Türkiye'de pek çok yerli yapıma imza attı. Yerli diziler 75 ülkenin üzerinde Top 10 listelerinde zirvelerde yer aldı.

Netflix, 2018 yılından bu yana Türkiye'de pek çok yerli yapıma imza attı. Yerli diziler 75 ülkenin üzerinde Top 10 listelerinde zirvelerde yer aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Netflix'te şu aralar değişim rüzgarları esiyor. 2019’dan bu yana Netflix Türkiye İçerik Direktörlüğü görevini yürüten Pelin Diştaş, Netflix'ten ayrılma kararı aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Netflix'te şu aralar değişim rüzgarları esiyor. 2019’dan bu yana Netflix Türkiye İçerik Direktörlüğü görevini yürüten Pelin Diştaş, Netflix'ten ayrılma kararı aldı.

Ranini'de yer alan habere göre ise Diştaş'ın ayrılma sebebinin kendi kişisel projelerine odaklanmak üzere olduğu belirtildi.

Ranini'de yer alan habere göre ise Diştaş'ın ayrılma sebebinin kendi kişisel projelerine odaklanmak üzere olduğu belirtildi.

Diştaş’ın Netflix’teki görev süresi, değişimin tamamlanacağı 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Dijital platformdaki dizilerden yeni sorumlu içerik direktörü olacak isim ise Özge Bağdatlıoğlu olacak.

Diştaş’ın Netflix’teki görev süresi, değişimin tamamlanacağı 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Dijital platformdaki dizilerden yeni sorumlu içerik direktörü olacak isim ise Özge Bağdatlıoğlu olacak.

Ranini'nin aktardığına göre Netflix Türkiye, CEE ve Benelux Başkan Yardımcısı Michael Azzolino yaptığı açıklamada,

Ranini'nin aktardığına göre Netflix Türkiye, CEE ve Benelux Başkan Yardımcısı Michael Azzolino yaptığı açıklamada,

“Pelin, Netflix’teki beş yıllık yolculuğunda göz ardı edilemeyecek kadar büyük başarılara imza attı. Türkiye’de neredeyse sıfırdan başlayarak dünya standartlarında bir dizi kataloğu oluşturdu. Bunu yaparken deneyimli isimlerle çalışmanın yanı sıra yeni isimleri ortaya çıkardı; onlara destek vererek sektöre damga vuran işler yaratmalarını sağladı. Çalışma arkadaşı olarak bize verdiği güvenin ötesinde her birimiz için gerçek bir dost oldu. Gelecekte onunla farklı alanlarda işbirliği yapmaya devam edeceğimize inanıyorum” dedi.

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Netflix'te uzun zamandır yerli yapımların içerikli çok tartışılıyordu. Dijital platformdaki içeriklerde hep aynı yapımcılarla ve oyuncularla devam edilmesi sosyal medyada çok konuşuluyordu. Netflix'teki bu isim değişiminden sonra bizi nasıl yapımlar bekliyor, hep birlikte göreceğiz.

Netflix'te uzun zamandır yerli yapımların içerikli çok tartışılıyordu. Dijital platformdaki içeriklerde hep aynı yapımcılarla ve oyuncularla devam edilmesi sosyal medyada çok konuşuluyordu. Netflix'teki bu isim değişiminden sonra bizi nasıl yapımlar bekliyor, hep birlikte göreceğiz.

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