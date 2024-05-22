Netflix'te Değişim Rüzgarı: İçerik Direktörü Pelin Diştaş Görevi Devrediyor!

“Pelin, Netflix’teki beş yıllık yolculuğunda göz ardı edilemeyecek kadar büyük başarılara imza attı. Türkiye’de neredeyse sıfırdan başlayarak dünya standartlarında bir dizi kataloğu oluşturdu. Bunu yaparken deneyimli isimlerle çalışmanın yanı sıra yeni isimleri ortaya çıkardı; onlara destek vererek sektöre damga vuran işler yaratmalarını sağladı. Çalışma arkadaşı olarak bize verdiği güvenin ötesinde her birimiz için gerçek bir dost oldu. Gelecekte onunla farklı alanlarda işbirliği yapmaya devam edeceğimize inanıyorum” dedi.