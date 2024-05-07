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Yeni Nesil Düğün Davetiyesi Yaratıcı Tasarımıyla Görenlerin İlgisini Toplamayı Başardı

Yeni Nesil Düğün Davetiyesi Yaratıcı Tasarımıyla Görenlerin İlgisini Toplamayı Başardı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 10:42

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber, düğün sezonun da kapıları aralandı. Düğünün bir klasiği olan davetiyeler ise yeni evlenecek çiftlerimiz için oldukça önemli bir konuma sahip. Gündem olan yeni düğün davetiyesi farklı ve özgün tasarımıyla beğeni toplayarak yeni bir trendi başlattı. Bu tasarım, gelecek düğün davetiyelerinde büyük etki yaratacak gibi görünüyor.

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Davetiyenin tasarımı başta normal görünse de sonrasında sahip olduğu farklı taşarımı dikkatleri üzerine çekti.

Davetiyenin tasarımı başta normal görünse de sonrasında sahip olduğu farklı taşarımı dikkatleri üzerine çekti.

Karşınızda ''o'' davetiye 💌

Beğeni toplamakla beraber gelen bazı yorumlar ise bu şeklideydi👇

Beğeni toplamakla beraber gelen bazı yorumlar ise bu şeklideydi👇
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rcpbyrm

la bu erkekler size ne etti !

ahsensobi34

neler etmedi ki

ceren hanım

yillardir her yerde olan davetiyelerden,gayet siradan nesi olay oldu

gnyy

düğün masrafından adamın yürümeye mecali kalmamış gibi 🤣🤣

Emel

İlahi 🤣🤣🤣