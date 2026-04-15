Yeni Müzik Keşfi: Jowee Omicil ve Eşsiz Sesi

Begüm
15.04.2026 - 12:31

Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılanlar burada mı? Peki yeni bir şeyler arayanlar? Evet çok doğru yerdesiniz. Çünkü bu sefer radarımızda eşsiz bir ses var: Jowee Omicil ve onun kesinlikle dinlememiz gereken şarkıları!

1. Sur le pont d'Avignon

Geleneksel bir Fransız çocuk şarkısını alıp üzerine Afro-Karayip ritimleri giydirerek bambaşka bir boyuta taşıdığı bu şarkı listemizin favorilerinden biri! Çünkü şarkıdaki saksafon melodileri o kadar tanıdık ama bir o kadar da egzotik ki, dinledikçe çocuksu bir neşeyle dolmaya başlıyorsun.

2. Twa Groove

Haiti kökenlerine bir selam duruşu niteliğindeki bu parçada Omicil doğanın seslerini müziğe dahil ediyor ve ortaya mükemmel bir şey ortaya çıkıyor. Jowee’nin klarnet kullanımı burada çok duru ve anlatımcı bir dilde ilerliyor. Dinledikçe aşık olacağına eminiz!

3. Ballad For Roy Hargrove

Efsanevi sanatçı Jean-Michel Basquiat’ya adanan bu eser tam olarak cazın o dağınık ama dahi ruhunu yansıtıyor. Müziğin içinde anlık fırça darbeleri varmış gibi hissedilen doğaçlamalar da bu şarkıya aşık olmamızı sağlıyor.

4. Marie-Clémence

Hem romantik hem de etkileyici bir parça mı arıyorsun? Tam olarak bu şarkı onun için yazılmış. Dinledikçe resmen keyfimiz yerine geliyor. Melodilerin ardındaki o romantizme bayıldık!

5. Pipillit

Klarnetin o ağlayan ama bir yandan da umut veren sesini en iyi bu parçada duyabilirsin. Melodi çok yalın başlasa da katman katman büyüyerek seni içine çeken bir girdaba dönüşmüyor mu?

6. Rara Démaré

Haiti’nin geleneksel Rara müziğini modern caz altyapısıyla harmanlayarak kültürel bir köprü kurduğu bu parça en keyiflilerden biri! Güçlü nefesli sazlar ve perküsyon kullanımı şarkıya epik bir hava katarken içimizi de kıpır kıpır yapıyor.

7. L'intranquillité

Gözlerini kapatıp melodilerin arasında rahatlatıcı ve aşırı keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Müziğin sesini aç ve kendini bu eşsiz şarkının sözlerine bırak... İnan çok iyi gelecek!

8. SHouLd I sMiLe?

Biraz da romantizm diyelim mi? Cazı iliklerimize kadar hissettiğimiz bu parça da nedense sık sık başa sardıklarımız arasında. Melodilerin ardındaki o dünyaya ışınlanmak istiyoruz!

9. Throw it Away

Abbey Lincoln’ün ölümsüz eserine Jowee Omicil’in getirdiği bu yoruma aşık olduk! Elindekileri serbest bırakmanın ve ruhsal özgürleşmenin meditatif bir manifestosu gibi kulaklarımıza işleyen bu şarkı en sevdiğimiz şeylerden biri oldu!

10. OkaP To MinDeLo

Adalara özgü o meşhur ritimlerini modern cazın özgür yapısıyla harmanlayarak bu sefer okyanus esintili bir yolculuğa çıkıyoruz. Jowee’nin saksafonundan dökülen neşeli ama bir o kadar da nostaljik tınılar bizi alıp uzaklara götürüyor...

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
