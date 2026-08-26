Yeni Müzik Alarmı: İspanya’nın Rap Dehası Bb trickz!
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Müzik dünyasında her gün yeni bir isim parlıyor ama bazıları var ki sektöre adım attıkları an tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyor. Son dönemde sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan Bb trickz tam olarak böyle bir isim. TikTok'ta bir anda viral olan umursamaz ve cesur şarkıların arkasındaki bu genç yetenek, sadece tarzıyla değil, aynı zamanda tavrıyla da müzik piyasasının altını üstüne getirdi.
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Kimdir şu İspanya'nın rap dehası Bb trickz?
Kahvaltılık gevrekler sayesinde ünlüler camiasına adım atmış biri. Şaka değil!
İspanya'da ona "İspanya'nın Ice Spice'ı" deniyor.
TikTok'ta patlayan şarkıları "Bambi" ve "Missionsuicida" oldu.
"Industry Plant" (Şirket Projesi) dedikoduları da durmadı elbette.
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Şimdi farklı bir isimden bahsedeceğiz: Bad Gyal. Ne alaka?
Tek başına kalmadı elbette. Yıldız isimlerle anıldı.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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