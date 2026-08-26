Yeni Müzik Alarmı: İspanya’nın Rap Dehası Bb trickz!

Bir anda bu kadar popüler olunca doğal olarak dedikodular da gecikmedi. Babasının İspanyol müzik endüstrisinde tanınan bir DJ olması ve kendisinin çocukluğundan beri ajanslarla iç içe büyümesi insanların kafasında soru işaretleri yarattı. Bazı rapçiler onun bir 'industry plant' yani şirket projesi olduğunu iddia etti. İnsanlar onun sokaktan gelen kız imajının sadece iyi kurgulanmış bir pazarlama taktiği olduğunu konuştu.