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Yeni Müzik Alarmı: İspanya’nın Rap Dehası Bb trickz!

etiket Yeni Müzik Alarmı: İspanya’nın Rap Dehası Bb trickz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 12:01
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Müzik dünyasında her gün yeni bir isim parlıyor ama bazıları var ki sektöre adım attıkları an tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyor. Son dönemde sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan Bb trickz tam olarak böyle bir isim. TikTok'ta bir anda viral olan umursamaz ve cesur şarkıların arkasındaki bu genç yetenek, sadece tarzıyla değil, aynı zamanda tavrıyla da müzik piyasasının altını üstüne getirdi.

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Kimdir şu İspanya'nın rap dehası Bb trickz?

Kimdir şu İspanya'nın rap dehası Bb trickz?

Bb trickz sahne adıyla bildiğimiz bu genç yıldızın gerçek adı Belize Nicolau Kazi. 2000 yılında Barselona'da doğdu. Katalan bir anne ile Kanada-Bengal asıllı bir babanın kızı. Annesi akupunktur uzmanı, babası ise müzik prodüktörü ve DJ. Ailesinin bu çok kültürlü yapısı onun vizyonunu daha küçük yaşlardan itibaren şekillendirmiş.

Kahvaltılık gevrekler sayesinde ünlüler camiasına adım atmış biri. Şaka değil!

Kahvaltılık gevrekler sayesinde ünlüler camiasına adım atmış biri. Şaka değil!

Onu müzik piyasasında bir anda ortaya çıkmış biri sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Belize çocukluğunda İspanya'daki kahvaltılık gevrek reklamlarında oynamış ve bazı okul kitaplarının kapağında modellik yapmış. Hatta küçük yaşlarda bir çocuk grubunda şarkı bile söylemiş. Yani kameralara ve gösteri dünyasına hiç de yabancı değil.

İspanya'da ona "İspanya'nın Ice Spice'ı" deniyor.

Müzik tarzı ağırlıklı olarak Amerikan drill ve sample drill esintileri taşıyor. Şarkıları genellikle 90 saniye gibi çok kısa sürelerde bitiyor ama sözleri inanılmaz kışkırtıcı ve esprili. Zaten bu umursamaz tavrı ve rap yaparken kullandığı fısıltılı ses tonu yüzünden dinleyiciler ona hemen 'İspanya'nın Ice Spice'ı' lakabını taktı.

TikTok'ta patlayan şarkıları "Bambi" ve "Missionsuicida" oldu.

Kariyerinin asıl kırılma noktası 2023 yılı oldu. 'Missionsuicida' adlı şarkısı çıkardığı gibi TikTok'ta viral oldu. Şarkıda ünlü dizi Law & Order'ın jenerik müziğini sample olarak kullanmıştı. Ardından gelen Bambi şarkısı da aynı etkiyi yaratınca Bb trickz bir gecede milyonlarca kez dinlenen bir internet fenomenine dönüştü.

"Industry Plant" (Şirket Projesi) dedikoduları da durmadı elbette.

"Industry Plant" (Şirket Projesi) dedikoduları da durmadı elbette.

Bir anda bu kadar popüler olunca doğal olarak dedikodular da gecikmedi. Babasının İspanyol müzik endüstrisinde tanınan bir DJ olması ve kendisinin çocukluğundan beri ajanslarla iç içe büyümesi insanların kafasında soru işaretleri yarattı. Bazı rapçiler onun bir 'industry plant' yani şirket projesi olduğunu iddia etti. İnsanlar onun sokaktan gelen kız imajının sadece iyi kurgulanmış bir pazarlama taktiği olduğunu konuştu.

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Şimdi farklı bir isimden bahsedeceğiz: Bad Gyal. Ne alaka?

Şimdi farklı bir isimden bahsedeceğiz: Bad Gyal. Ne alaka?

Sözlerini sakınmayan biri olduğunu söylemiştik. Şarkılarında İspanyol müziğinin büyük isimlerinden Bad Gyal'e kötü dans ettiği yönünde laf atıp trap efsanesi Yung Beef'e de ağır göndermeler yaptı. Hatta Yung Beef ona 'Bb Trickz is for Kids' adında bir diss şarkısıyla cevap vererek YouTube trendlerine girdi. Anlayacağınız piyasaya girer girmez ortalığı biraz karıştırdı.

Tek başına kalmadı elbette. Yıldız isimlerle anıldı.

Bütün bu eleştirilere ve tartışmalara rağmen sektörün devleri onu çok sevdi. Rosalía, C. Tangana ve Karol G gibi isimler onu sosyal medyada takip etmeye başladı. İşin zirvesi ise Charli xcx'in ses getiren 'brat' albümünde 'Club Classics' şarkısında yer alması oldu. Trickstar ve Sadtrickz adını verdiği iki EP çıkaran genç rapçi artık sadece İspanya'nın değil, tüm dünyanın konuştuğu bir isim.

Editörün favorisi.

Bb trickz'i sevdiniz mi? Tanımıyorsanız bir şans vermenizi tavsiye ederiz!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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