Yeni Haftada Şans Yüzlerine Gülecek! 7-13 Eylül'de Fırsatları Artacak 3 Burç
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Eylül ayının ikinci haftası bazı burçlar için yeni başlangıçları ve beklenmedik fırsatları beraberinde getirebilir. Astrolog Kate Rose’un yorumuna göre 10 Eylül’de Venüs’ün Akrep’e, Merkür’ün Terazi’ye geçmesi ve 11 Eylül’de gerçekleşecek Başak Yeni Ayı özellikle Oğlak, Kova ve Balık burçlarının önünü açacak. İş, seyahat, ilişkiler ve kişisel hedeflerle ilgili gelişmeler haftanın öne çıkan konuları arasında bulunuyor.
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Oğlak burcu yeni bir başlangıcın eşiğine geliyor
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Kova burcunun karşısına yeni insanlar ve fırsatlar çıkabilir
Balık burcu uzun süredir ertelediği hayallerine dönebilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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