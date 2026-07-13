Yeni Girl Band Aura, Ricky Martin Konserinin Ardından Manifest'le Buluştu
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Müzik dünyasında adını hızla duyurmaya başlayan Aura, hafta sonu peş peşe katıldığı iki önemli etkinlikle gündeme geldi. Grup, önce Ricky Martin'in İstanbul konserinde yer aldı, ardından Manifest'in Yenikapı'daki etkinliğine özel konuk olarak katıldı. Kısa sürede dikkat çeken Aura'nın bu yoğun hafta sonu, hayranları tarafından da ilgiyle takip edildi.
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Aura, son dönemde adından en çok söz ettiren yeni girl bandlerden biri olma yolunda hızla ilerliyor.
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Grup, önce dünyaca ünlü yıldız Ricky Martin'in İstanbul konserinde yer aldı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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