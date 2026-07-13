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Yeni Girl Band Aura, Ricky Martin Konserinin Ardından Manifest'le Buluştu

Yeni Girl Band Aura, Ricky Martin Konserinin Ardından Manifest'le Buluştu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 18:47
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Müzik dünyasında adını hızla duyurmaya başlayan Aura, hafta sonu peş peşe katıldığı iki önemli etkinlikle gündeme geldi. Grup, önce Ricky Martin'in İstanbul konserinde yer aldı, ardından Manifest'in Yenikapı'daki etkinliğine özel konuk olarak katıldı. Kısa sürede dikkat çeken Aura'nın bu yoğun hafta sonu, hayranları tarafından da ilgiyle takip edildi.

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Aura, son dönemde adından en çok söz ettiren yeni girl bandlerden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

Aura, son dönemde adından en çok söz ettiren yeni girl bandlerden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanan grup, hafta sonunda peş peşe katıldığı iki büyük etkinlikle dikkat çekti.

Grup, önce dünyaca ünlü yıldız Ricky Martin'in İstanbul konserinde yer aldı.

Grup, önce dünyaca ünlü yıldız Ricky Martin'in İstanbul konserinde yer aldı.

Ertesi gün ise Manifest'in Yenikapı'daki etkinliğine özel konuk olarak katılan Aura üyeleri, Manifest ekibiyle bir araya gelerek objektiflere poz verdi.

Art arda iki büyük organizasyonda boy göstermeleri, Aura'nın müzik sektöründe daha sık gündeme geleceğini düşündürüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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