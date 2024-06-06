Yeni Evlenecek Çiftlerin Öncesinde Bilmesi Gereken 10 Şey
Yeni Evlenecek Çiftlerin Öncesinde Bilmesi Gereken 10 Şey
Evlenmeyi düşünenler ve evlilik hazırlığı yapanlar buraya. Sizin için evlenmeden önce bilmeniz ve mutlaka dikkat etmeniz gereken şeylerle dolu bir yazı hazırladık. E hazırsanız haydi başlayalım!
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1. Birbirinizi tanıyın.
2. Finansal hedeflerinizi ve durumunuzu konuşun.
3. Çocuk hakkında açıkça konuşun.
4. Ailelerinizi tanıştırın.
5. Bir süre birlikte yaşayın.
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