Yeni Evlenecek Çiftlerin Öncesinde Bilmesi Gereken 10 Şey

Çocuk isteyip istemediğinizi ve varsa kaç tane istediğinizi konuşun. Ayrıca çocukları nasıl yetiştireceğinizi de konuşmalısınız. Bu, tartışılması gereken önemli bir konudur ve her iki tarafın da aynı sayfada olduğundan emin olmak istersiniz.