Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik
Yeni Evlenecek Çiftlerin Öncesinde Bilmesi Gereken 10 Şey

etiket Yeni Evlenecek Çiftlerin Öncesinde Bilmesi Gereken 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 13:31

Evlenmeyi düşünenler ve evlilik hazırlığı yapanlar buraya. Sizin için evlenmeden önce bilmeniz ve mutlaka dikkat etmeniz gereken şeylerle dolu bir yazı hazırladık. E hazırsanız haydi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Birbirinizi tanıyın.

Bu, klişe gibi görünse de, sağlam bir evliliğin temeli iyi iletişimdir. Birbirinizin değerlerini, inançlarını, hedeflerini ve hayallerini anladığınızdan emin olun. Ayrıca çatışmayı nasıl çözeceğinizi ve zor zamanlarda birbirinizi nasıl destekleyeceğinizi de öğrenmelisiniz.

2. Finansal hedeflerinizi ve durumunuzu konuşun.

Para, birçok evlilikte anlaşmazlık kaynağıdır. Bu nedenle, evlenmeden önce mali durumunuzu ve finansal hedeflerinizi tartışmanız önemlidir. Borcunuz varsa, nasıl ödeyeceğinizi konuşun. Nasıl tasarruf edeceğinizi ve para harcayacağınızı da konuşun.

3. Çocuk hakkında açıkça konuşun.

Çocuk isteyip istemediğinizi ve varsa kaç tane istediğinizi konuşun. Ayrıca çocukları nasıl yetiştireceğinizi de konuşmalısınız. Bu, tartışılması gereken önemli bir konudur ve her iki tarafın da aynı sayfada olduğundan emin olmak istersiniz.

4. Ailelerinizi tanıştırın.

Birbirinizin ailelerini tanımak önemlidir. Bu, ailenizin değerlerini ve geleneklerini anlamanıza yardımcı olacak ve ailelerinizle iyi ilişkiler kurmanıza yardımcı olacaktır. Bu yüzden bu maddeyi ertelemeden en kısa zamanda uygulayın.

5. Bir süre birlikte yaşayın.

Evlenmeden önce birlikte yaşamak iyi bir fikirdir. Bu, birbirinizin yaşam tarzlarını ve alışkanlıklarını öğrenmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca evliliğin günlük gerçekleriyle başa çıkmaya hazır olup olmadığınızı görmenize de yardımcı olacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bir düğün bütçesi belirleyin.

Düğünler pahalı olabilir. Bu nedenle, bir bütçe belirlemek ve buna bağlı kalmak önemlidir. Düğününüz için ne kadar para harcamak istediğinizi konuşun ve buna göre plan yapın.

7. Gerekirse terapi alın.

Eğer bazı konularda anlaşmazlığa düşüyorsanız ve bu sorunları kendi başınıza çözemiyorsanız çift terapisi alın. Terapi sizin iletişiminizi güçlendirecek ve evliliğe de sizin hazırlayacaktır.

8. Düğün için isteklerinizi konuşun.

Düğün mü istiyorsunuz yoksa nikah mı? Düğünden veya nikahtan neler beklediğinizi ve istediğinizi açıkça konuşmak sonraki süreçlerde iletişiminizi kolaylaştıracak ve daha kolay üstesinden gelmenizi sağlayacaktır.

9. Düğün mekanını birlikte seçin.

Bir düğün mekanı seçerken, bütçenizi, misafir sayınızı ve istediğiniz atmosferi göz önünde bulundurun. Düğününüz için mükemmel mekanı bulmak için zaman ayırın.

10. Öncelikleriniz hakkında konuşun ve önceliklerinizi belirleyin.

Evlendikten sonra birlikte bir hayat kuracağınız için önceliklerinizi ve isteklerinizi açıkça konuşmak oldukça önemlidir. Bu yüzden kendi önceliklerinizi konuşun ve partnerinizin önceliklerini dinleyin. Buna göre gelecek planlaması yapın.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın