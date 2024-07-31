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Yeni Dizisi Geliyor: Gupse Özay Yeni Dizisi İçin Disney Plus'la Anlaştı!

Yeni Dizisi Geliyor: Gupse Özay Yeni Dizisi İçin Disney Plus'la Anlaştı!

Disney Plus
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 23:33

Sevilen oyuncu Gupse Özay ekranlara geri dönüyor. Son olarak Lohusa filmiyle izleyiciyle buluşan Özay, Disney Plus için 8 bölümlük bir dizi çekecek. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
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Ülkenin en sevilen oyuncularından biri olan Gupse Özay, son olarak Lohusa filmiyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

Ülkenin en sevilen oyuncularından biri olan Gupse Özay, son olarak Lohusa filmiyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

Anne olduktan sonra bir süre setlerden uzak kalsa da kendisini seyircisinden mahrum etmeyen Özay, Disney Plus'la anlaştı.

Anne olduktan sonra bir süre setlerden uzak kalsa da kendisini seyircisinden mahrum etmeyen Özay, Disney Plus'la anlaştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Platonik Aşk” adlı dizide iki kardeşin hikayesi anlatılacak ve dizi 8 bölümden oluşacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Platonik Aşk” adlı dizide iki kardeşin hikayesi anlatılacak ve dizi 8 bölümden oluşacak.

Mart ayında yayınlanacak dizi için şimdiden heyecanlandık doğrusu!

Mart ayında yayınlanacak dizi için şimdiden heyecanlandık doğrusu!

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Gülse Birsel de dizi çekecekti. Doğru düzgün sitcom çekseler de izlesek, özledik. Kaç yıldır TRT'nin güldürmeyen yöresel dizilerinden başka komedi iddiası ol... Devamını Gör