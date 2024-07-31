Yeni Dizisi Geliyor: Gupse Özay Yeni Dizisi İçin Disney Plus'la Anlaştı!
Yeni Dizisi Geliyor: Gupse Özay Yeni Dizisi İçin Disney Plus'la Anlaştı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
Sevilen oyuncu Gupse Özay ekranlara geri dönüyor. Son olarak Lohusa filmiyle izleyiciyle buluşan Özay, Disney Plus için 8 bölümlük bir dizi çekecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ülkenin en sevilen oyuncularından biri olan Gupse Özay, son olarak Lohusa filmiyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı.
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Anne olduktan sonra bir süre setlerden uzak kalsa da kendisini seyircisinden mahrum etmeyen Özay, Disney Plus'la anlaştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Platonik Aşk” adlı dizide iki kardeşin hikayesi anlatılacak ve dizi 8 bölümden oluşacak.
Mart ayında yayınlanacak dizi için şimdiden heyecanlandık doğrusu!
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