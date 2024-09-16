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Yeni Bir Tür Keşfet: Dünya Müziğinin Bilinmeyen Cennetlerinden 15 Şarkı

etiket Yeni Bir Tür Keşfet: Dünya Müziğinin Bilinmeyen Cennetlerinden 15 Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 22:11

Eğer siz de müzik dünyasının bilinmeyen köşelerini merak ediyorsanız, sizi harika bir keşfe çıkaracak 15 sıradışı şarkıyı listeledik. Her biri, farklı bir coğrafyadan, farklı bir kültürden geliyor ve size yepyeni bir müzik deneyimi sunuyor.

İşte bu keşfe çıkmanız için dünya müziğinin bilinmeyen cennetlerinden seçtiğimiz 15  şarkı!

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1. Angelique Kidjo - Agolo

2. Sigur Rós - Hoppípolla

3. Miriam Makeba - Pata Pata

4. El Condor Pasa - Los Incas

5. Jai Ho - A. R. Rahman

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6. Tamacun - Rodrigo y Gabriela

7. Baba Yetu - Christopher Tin ft. Soweto Gospel Choir

8. Kaoma - Lambada

9. Alane - Wes Madiko

10. Aicha - Khaled

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11. Joga - Björk

12. Ne Me Quitte Pas - Jacques Brel

13. Homeless - Ladysmith Black Mambazo

14. Nara - E.S. Posthumus

15. Dragostea Din Tei - O-Zone

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