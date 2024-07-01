Yeni Bir Şeyler Dinlemek İsteyenler İçin Efsanevi Grup: The Backseat Lovers
Yeni Bir Şeyler Dinlemek İsteyenler İçin Efsanevi Grup: The Backseat Lovers
Temellerini 2018'de Utah'ta atan bu grup, hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılanlar için ideal! Alternatif müzik ile rock müziği birleştiren bu grubu keşfetmeye hazırsanız, kulaklıkları takın yolculuğa çıkıyoruz!
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1. Kilby Girl
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2. Maple Syrup
3. Growing/Dying
4. Just a Boy
5. Pool House
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6. Watch Your Mouth
7. Snowbank Blues
8. Out of Tune
9. Heavy
10. Dugout
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