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Yeni Bir Şeyler Dinlemek İsteyenler İçin Efsanevi Grup: The Backseat Lovers

etiket Yeni Bir Şeyler Dinlemek İsteyenler İçin Efsanevi Grup: The Backseat Lovers

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 20:46

Temellerini 2018'de Utah'ta atan bu grup, hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılanlar için ideal! Alternatif müzik ile rock müziği birleştiren bu grubu keşfetmeye hazırsanız, kulaklıkları takın yolculuğa çıkıyoruz!

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1. Kilby Girl

2. Maple Syrup

3. Growing/Dying

4. Just a Boy

5. Pool House

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6. Watch Your Mouth

7. Snowbank Blues

8. Out of Tune

9. Heavy

10. Dugout

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11. Silhouette

12. Close Your Eyes

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