Yeni Başkan Açıkladı: Belediyenin Güvenlik Kamerası Kayıtları Silinmiş
Yeni Başkan Açıkladı: Belediyenin Güvenlik Kamerası Kayıtları Silinmiş
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Uzun yıllar AK Parti’nin yönettiği Tuzla Belediyesi, son yapılan yerel seçimlerde el değiştirmiş ve yeni başkan CHP’li Eren Ali Bingöl olmuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden hemen sonra yeni başkanın mazbatasının geciktirilmesini, belediyeden atar topar yapılan ihale yüzünde olduğunu ifade etmişti.
Tuzla Belediyesi’nin yeni başkanı Eren Ali Bingöl, Halk TV’de katıldığı yayında seçimden sonra belediyenin güvenlik kamera görüntülerinin silindiğini açıkladı.
Başkan Bingöl, olayla ilgili teftiş kurulunun raporu sonrasında dava açılacağını da sözlerine ekledi.
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