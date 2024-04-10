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Yeni Başkan Açıkladı: Belediyenin Güvenlik Kamerası Kayıtları Silinmiş

Yeni Başkan Açıkladı: Belediyenin Güvenlik Kamerası Kayıtları Silinmiş

Ekrem İmamoğlu Tuzla
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.04.2024 - 18:28

Yerel seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen Tuzla Belediyesi’nde, seçimden sonra güvenlik kamera görüntülerinin silindiği açıklandı. Yeni başkan Eren Ali Bingöl, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Uzun yıllar AK Parti’nin yönettiği Tuzla Belediyesi, son yapılan yerel seçimlerde el değiştirmiş ve yeni başkan CHP’li Eren Ali Bingöl olmuştu.

Uzun yıllar AK Parti’nin yönettiği Tuzla Belediyesi, son yapılan yerel seçimlerde el değiştirmiş ve yeni başkan CHP’li Eren Ali Bingöl olmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden hemen sonra yeni başkanın mazbatasının geciktirilmesini, belediyeden atar topar yapılan ihale yüzünde olduğunu ifade etmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden hemen sonra yeni başkanın mazbatasının geciktirilmesini, belediyeden atar topar yapılan ihale yüzünde olduğunu ifade etmişti.

Tuzla Belediyesi’nin yeni başkanı Eren Ali Bingöl, Halk TV’de katıldığı yayında seçimden sonra belediyenin güvenlik kamera görüntülerinin silindiğini açıkladı.

Tuzla Belediyesi’nin yeni başkanı Eren Ali Bingöl, Halk TV’de katıldığı yayında seçimden sonra belediyenin güvenlik kamera görüntülerinin silindiğini açıkladı.

Başkan Bingöl, olayla ilgili teftiş kurulunun raporu sonrasında dava açılacağını da sözlerine ekledi.

Başkan Bingöl, olayla ilgili teftiş kurulunun raporu sonrasında dava açılacağını da sözlerine ekledi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün açıklamaları 👇

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