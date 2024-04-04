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Tuzla’da Neler Oluyor? Yüzde 11’lik Farka Rağmen Mazbata Yok, İhale Var!

Tuzla’da Neler Oluyor? Yüzde 11’lik Farka Rağmen Mazbata Yok, İhale Var!

CHP Tuzla
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 12:23

Yeniden İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Tuzla’da oyların yüzde 50,92’sini alarak belediye başkanı seçilen Eren Ali Bingöl’e mazbatasının verilmediğini ve eski başkan AK Partili Şadi Yazıcı’nın 2 Nisan günü 62 milyonluk ihale verdiğini söyledi. İmamoğlu, ihaleyi verenin de alanın da rahat olmaması gerektiğini belirtti.

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31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde, CHP’nin adayı Eren Ali Bingöl, İstanbul Tuzla’da oyların yüzde 50.92’sini alarak birinci olmuştu.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde, CHP’nin adayı Eren Ali Bingöl, İstanbul Tuzla’da oyların yüzde 50.92’sini alarak birinci olmuştu.

Mevcut başkan AK Partili Şadi Yazıcı ise yüzde 39,07’de kaldı.

Mevcut başkan AK Partili Şadi Yazıcı ise yüzde 39,07’de kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’da yaşananlara dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’da yaşananlara dikkat çekti.

“Açık farkla kazandığımız Tuzla'da benim genç yol arkadaşım Eren Ali Bingöl'e neden mazbata verilmiyor? Yüzde 11 farkla kazanmış arkadaşımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil.””

“Açık farkla kazandığımız Tuzla'da benim genç yol arkadaşım Eren Ali Bingöl'e neden mazbata verilmiyor? Yüzde 11 farkla kazanmış arkadaşımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil.””

“Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken, hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyonluk ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp. Böyle bir kamu ahlakı olamaz.”

“Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken, hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyonluk ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp. Böyle bir kamu ahlakı olamaz.”
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“İBB müfettişlerimizi görevlendirdi. İhaleyi veren de alan da rahat olmasın.”

“İBB müfettişlerimizi görevlendirdi. İhaleyi veren de alan da rahat olmasın.”

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