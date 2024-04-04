Melek Mızrak Subaşı 'Bankamatik Memurları'nı Paylaştı! 'Son 75 Günde 15 Kişi İşe Alındı, Masaları Yok'

31 Mart seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanlığı'na seçilen Melek Mızrak Subaşı NOW Haber'de katıldığı canlı yayında belediyede çalışan 'Bankamatik memurlarını' açıkladı. Seçime 75 gün kala işe 150 kişi alındığını söyleyen Subaşı, 'Arkadaşlarımız imzaya geldiğinde yüzlerini tanımayan insan kaynakları müdürümüz bunları bize aktardı. En acısı masası yok, sandalyesi yok. Seçime 1 gün kala bile işe alımlar yapılmış.' dedi.