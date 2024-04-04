Melek Mızrak Subaşı 'Bankamatik Memurları'nı Paylaştı! 'Son 75 Günde 15 Kişi İşe Alındı, Masaları Yok'
Melek Mızrak Subaşı 'Bankamatik Memurları'nı Paylaştı! 'Son 75 Günde 15 Kişi İşe Alındı, Masaları Yok'
31 Mart seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanlığı'na seçilen Melek Mızrak Subaşı NOW Haber'de katıldığı canlı yayında belediyede çalışan 'Bankamatik memurlarını' açıkladı. Seçime 75 gün kala işe 150 kişi alındığını söyleyen Subaşı, 'Arkadaşlarımız imzaya geldiğinde yüzlerini tanımayan insan kaynakları müdürümüz bunları bize aktardı. En acısı masası yok, sandalyesi yok. Seçime 1 gün kala bile işe alımlar yapılmış.' dedi.
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Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada sıklıkla Game Of Thrones karakteri Khaleesi'ye benzerliğiyle gündeme gelen Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı olarak seçildi.
Dün mazbatasını alıp resmi olarak göreve başlayan Subaşı, NOW Haber'de İlker Karagöz'le Çalar Saat'a konuk oldu.
Karagöz'ün 'Bursa'da bankamatik memurları varmış, sizde var mı?' sorusuna yanıt veren Subaşı, 'Bizlerde de olduğunu tespit ettik' dedi.
Seçime 75 gün kala işe 150 kişi alındığını söyleyen Subaşı, 'Arkadaşlarımız imzaya geldiğinde yüzlerini tanımayan insan kaynakları müdürümüz bunları bize aktardı. En acısı masası yok, sandalyesi yok. Yerel gazeteler de bu duruma çok tepki gösterdi. Seçime 1 gün kala bile işe alımlar yapılmış, bu hiç anlamlı değil.' dedi.
Subaşı, 'bankamatik memuru' olarak tabir ettiği işe gelmeyen memurlara 30 bin TL maaş verildiğini söyledi. 📹
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