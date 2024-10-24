Kazım Güleçyüz Kimdir? Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz Neden Tutuklandı?

Fethullah Gülen’in 21 Ekim'de öldüğünün açıklanmasıyla birlikte, Kazım Güleçyüz de Twitter (X) hesabından bir paylaşım yapmıştı.

'Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah âlemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan ve nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması dileğimizi bir kez daha tekrarlayarak, Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun.'