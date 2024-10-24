Kazım Güleçyüz Kimdir? Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz Neden Tutuklandı?
Kazım Güleçyüz Kimdir? Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz Neden Tutuklandı?
Gazetecilik dünyasında uzun yıllardır bilinen Kazım Güleçyüz, Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin paylaşımı sonrası gözaltına alındı ve tutuklandı. Peki, Kazım Güleçyüz kimdir ve onu bu noktaya getiren süreçte neler yaşandı?
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Kazım Güleçyüz Kimdir?
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