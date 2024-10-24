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Kazım Güleçyüz Kimdir? Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz Neden Tutuklandı?

Kazım Güleçyüz Kimdir? Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz Neden Tutuklandı?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
24.10.2024 - 17:22

Gazetecilik dünyasında uzun yıllardır bilinen Kazım Güleçyüz, Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin paylaşımı sonrası gözaltına alındı ve tutuklandı. Peki, Kazım Güleçyüz kimdir ve onu bu noktaya getiren süreçte neler yaşandı?

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Kazım Güleçyüz Kimdir?

Kazım Güleçyüz Kimdir?

1959 yılında Kütahya'da doğan Kazım Güleçyüz, hukuk eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Hukuk Fakültesi'ne girdiği yıl itibarıyla Yeni Asya Yayınlarında çalışmaya başlayan Güleçyüz, yayınevinin çıkardığı pek çok kitabın editörlüğünü yapmıştır.

Kazım Güleçyüz'ün Çalışma Hayatı

Kazım Güleçyüz'ün Çalışma Hayatı

1992 yılından itibaren Yeni Asya gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği ve Başyazarlığını yapan Güleçyüz, kariyerinde gazetecilik ve editörlükle adını duyurmuştur.

Kazım Güleçyüz Neden Tutuklandı?

Kazım Güleçyüz Neden Tutuklandı?

Fethullah Gülen’in 21 Ekim'de öldüğünün açıklanmasıyla birlikte, Kazım Güleçyüz de Twitter (X) hesabından bir paylaşım yapmıştı.

'Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah âlemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan ve nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması dileğimizi bir kez daha tekrarlayarak, Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun.'

Kazım Güleçyüz'ün Dikkat Çeken İfadeleri

Kazım Güleçyüz'ün Dikkat Çeken İfadeleri

Güleçyüz'ün paylaşımında, Gülen'in ölümüne ilişkin olarak “Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan hukuksuzlukların son bulması dileğimizdir' ifadeleri dikkat çekmişti.

Kazım Güleçyüz'ün Twitter Hesabı Kapandı mı?

Kazım Güleçyüz'ün Twitter Hesabı Kapandı mı?

Paylaşımı sonrası hesabı Türkiye'den erişime kapatılmış ve ardından gözaltı süreci başlamıştı.

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Kazım Güleçyüz'e Gözaltı Süreci ve Karar

Kazım Güleçyüz'e Gözaltı Süreci ve Karar

Yapılan işlemler sonrası İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Güleçyüz ve bir başka şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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