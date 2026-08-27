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Goygoy
Yemen'de Yapılan Pek Bi' Gereksiz Üst Taraması Goygoy Malzemesi Oldu

Yemen'de Yapılan Pek Bi' Gereksiz Üst Taraması Goygoy Malzemesi Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 11:59
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Konser gibi kalabalık alanlara girmeden önce detaylı bir üst aramasından geçersiniz. Yanınızda herhangi bir zararlı madde olup olmadığını en ince detayına kadar kontrol edilir. Parfüm, çakmak, deodorant, herhangi sivri uçlu bir malzemenin kalabalık ortamlara alınmasına izin verilmez. 

Yemen'de de kalabalık bir alana girilmeden önce üst taraması yapıldı. Fakat o anlarda ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.

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Yemen'den gelen üst arama videosu viral oldu.

Yemen'den gelen üst arama videosu viral oldu.

Kalabalık bir alana girdiği görülen kişilere üst araması yapıldı. Fakat üst aramasında dikkat çeken 'detay' goygoy malzemesi oldu. Sırtında kocaman silahla alana giren kişinin üstünde başka ne bulunabileceği herkesin merak konusu! :)

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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