Yemen'de Yapılan Pek Bi' Gereksiz Üst Taraması Goygoy Malzemesi Oldu

Konser gibi kalabalık alanlara girmeden önce detaylı bir üst aramasından geçersiniz. Yanınızda herhangi bir zararlı madde olup olmadığını en ince detayına kadar kontrol edilir. Parfüm, çakmak, deodorant, herhangi sivri uçlu bir malzemenin kalabalık ortamlara alınmasına izin verilmez.

Yemen'de de kalabalık bir alana girilmeden önce üst taraması yapıldı. Fakat o anlarda ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.