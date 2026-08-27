Yemen'de Yapılan Pek Bi' Gereksiz Üst Taraması Goygoy Malzemesi Oldu
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Konser gibi kalabalık alanlara girmeden önce detaylı bir üst aramasından geçersiniz. Yanınızda herhangi bir zararlı madde olup olmadığını en ince detayına kadar kontrol edilir. Parfüm, çakmak, deodorant, herhangi sivri uçlu bir malzemenin kalabalık ortamlara alınmasına izin verilmez.
Yemen'de de kalabalık bir alana girilmeden önce üst taraması yapıldı. Fakat o anlarda ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.
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Yemen'den gelen üst arama videosu viral oldu.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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