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Yemek Yaparken Bir Yandan Keyifle Dans Etmeni Sağlayacak 15 Şarkı

etiket Yemek Yaparken Bir Yandan Keyifle Dans Etmeni Sağlayacak 15 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 15:41

Yemek yapmak keyifliyse bunun sebebi kesinlikle yaparken çalan şarkılardır! Bu listedeki şarkılar yemeğine lezzet katacak, mutfakta olduğun süre boyunca sana keyif verecek!

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1. Nil Karaibrahimgil - Kek

2. Franz Ferdinand - Take Me Out

3. Mirkelam - Elma Değil Ayva

4. Bruno Mars - Locked Out Of Heaven

5. Buray - Aşk Mı Lazım

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6. Justin Bieber - Beauty And A Beat ft. Nicki Minaj

7. Yalın - Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda

8. French Montana - Unforgettable ft. Swae Lee

9. Göksel - Bi' Seni Konusurum

10. Ariana Grande ft. Nicki Minaj - Side To Side ft. Nicki Minaj

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11. Mabel Matiz - A Canım

12. Taylor Swift - ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) ft. Brendon Urie

13. Emre Altuğ - Su Gibisin

14. Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor

15. Reynmen - Renklensin

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