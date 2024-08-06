Yemek Yaparken Bir Yandan Keyifle Dans Etmeni Sağlayacak 15 Şarkı
Yemek Yaparken Bir Yandan Keyifle Dans Etmeni Sağlayacak 15 Şarkı
Yemek yapmak keyifliyse bunun sebebi kesinlikle yaparken çalan şarkılardır! Bu listedeki şarkılar yemeğine lezzet katacak, mutfakta olduğun süre boyunca sana keyif verecek!
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1. Nil Karaibrahimgil - Kek
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2. Franz Ferdinand - Take Me Out
3. Mirkelam - Elma Değil Ayva
4. Bruno Mars - Locked Out Of Heaven
5. Buray - Aşk Mı Lazım
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6. Justin Bieber - Beauty And A Beat ft. Nicki Minaj
7. Yalın - Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda
8. French Montana - Unforgettable ft. Swae Lee
9. Göksel - Bi' Seni Konusurum
10. Ariana Grande ft. Nicki Minaj - Side To Side ft. Nicki Minaj
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