Yedikule, Elefterya, Langaza: Selanik’in Üç Yüzünde Üç Hayalet

Avlulardan birinde yürürken kendiliğinden geliverdi: “Yedi düvel zindanından beterdir Yedikule.” Bizim kuşak bu şarkıyı Yeni Türkü’den bilir. Hepimizin ezbere mırıldandığı, nargileli, hafif bir rembetiko parçası sandık onu yıllarca. Oysa hikâyesi sandığımızdan çok daha derin ve yakıcı.

Şarkının bestecisi Vangelis Papazoğlu, 1896’da İzmir yakınlarındaki Durbali köyünde doğmuş bir Osmanlı Rum’u. Küçük yaşta mandolin, keman, gitar öğrenmiş; genç yaşta “Politakia” adlı İzmirli bir müzik topluluğuna katılmış. 1919’da Yunan Ordusu’na kaydolup Anadolu seferine çıkmış. Yani kendi doğduğu toprakların üstüne, Yunan üniformasıyla yürüyen bir müzisyen. 1922’de Yunanlıların bozgunundan sonra ailesiyle birlikte mübadele dalgasına kapılmış ve Pire’nin Nikea mahallesine, o zamanın Anadolu Rumlarının mülteci semtine yerleşmiş.

Ama en ağır kısım bundan sonrası. Papazoğlu 1933-1936 arasında bir dizi unutulmaz rembetiko bestelemiş. Bizim bildiğimiz “Yedikule”yi 1936’da yazmış; asıl adı pende hronia dikasmenos, yani “Beş yıldır mahkûm.” Sözler, İstanbul’un Yedikule zindanında beş yıl yatan bir kabadayının dilinden dökülen satırlar. Nargile, ustura çentikleri, hain bir jurnal. İzmir’den mübadeleye, mübadeleden Pire’ye, Pire’den İstanbul hapishanesine uzanan bir hayal. Derken 1941’de Naziler Yunanistan’ı işgal etti. Atina’da büyük bir kıtlık baş gösterdi; 1943’te Papazoğlu da bu kıtlığın kurbanlarından biri oldu. Kendi coğrafyasından iki kez sürülmüş, kendi ordusunun bozgununu yaşamış, işgal ve açlıkla sınanmış bir adam.

Yarım yüzyıl sonra Cengiz Onursal şarkıya Türkçe sözler yazdı, Yeni Türkü söyledi. Parça, bestecisinin 1922’de kovulduğu ülkeye geri döndü. İzmir’den Pire’ye, Pire’den İstanbul’un hapishanesine, oradan da doksanların Türkiye’sinde binlerce kasetçaların içine. Bir mübadilin, Nazi işgalinde açlıktan ölen bir adamın şarkısı, torunlarının torunlarına kadar geldi.

Şimdi ben, Selanik’in Yedikule’sinde, İstanbul’un Yedikule’si için yazılmış bu şarkıyı, İzmirli bir Rum’un bestesiyle kafamın içinde duyuyorum. Şarkı da tıpkı şehir gibi, iki yakayı birden saran bir hayalet demek ki. Papazoğlu için Selanik kavuşamadığı anavatan; İstanbul ise hiç gitmediği, yalnızca şarkıda hayal ettiği zindan.

Yedikule’de ruh hâlim ağırdı, bana bir rembetiko verdi.