Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yazın En Sıcak Günlerine Adım Adım Yürürken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Yazın En Sıcak Günlerine Adım Adım Yürürken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 19:16

Sıcak havalar cayır cayır yakmaya iyice başlamışken Billboard'ın Hot 100 listesi de epey bir dinamik! Listede farklı isimler gördük, kimlerin olduğuna hep beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Post Malone, Morgan Wallen ile beraber söylediği "I Had Some Help" şarkısıyla listenin birinci sırasında. Tam beş haftadır listede kalmayı başarabilen isimlerden.

TikTok'ta şarkılarını duymaya alışık olduğumuz Sabrina Carpenter, "Please Please Please" ile listeye ikinci sıradan giriş yapıyor. Epey başarılı bir şarkı çünkü!

Sabrina Carpenter, "Espresso" ile listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Carpenter'ın buradan gitmeye pek niyeti yok gibi! 🤩

Shaboozey, listenin dördüncü sırasında "A Bar Song (Tipsy)" şarkısı ile yer almayı başardı. Dokuz haftadır listede kalmaya devam ediyor.

Tommy Richman, "MILLION DOLLAR BABY" ile beşinci sırada bize göz kırpıyor. Şarkının bir de VHS versiyonu var.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İnternet alemindeki polemikleri ile gündemden düşmeyen Kendrick Lamar, "Not Like Us" şarkısıyla altıncı sırada.

Hozier, en az diğer şarkıları kadar güzel olan "Too Sweet" ile yedinci sıradaki yerini koruyor.

Eski şarkıları kadar olmasa da Eminem, "Houdini" ile beklediği çıkışı yapamamışa benziyor, çünkü ikinci sıradan sekizinci sıraya düşmek pek de iç açıcı bir tablo değil.

Billie Eilish, büyük ses getiren albümünün belki de en sevilen şarkısı olan "BIRDS OF A FEATHER" ile listenin dokuzuncu sırasında.

Teddy Swims'in "Lose Control" şarkısı milyonlarca kez dinlenmiş durumda. Listenin onuncu sırasında bize selam veriyor. Bir sonraki Billboard Hot 100 listesinde görüşmek üzere!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın