Yazın En Sıcak Günlerine Adım Adım Yürürken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Yazın En Sıcak Günlerine Adım Adım Yürürken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Sıcak havalar cayır cayır yakmaya iyice başlamışken Billboard'ın Hot 100 listesi de epey bir dinamik! Listede farklı isimler gördük, kimlerin olduğuna hep beraber bakalım!
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Post Malone, Morgan Wallen ile beraber söylediği "I Had Some Help" şarkısıyla listenin birinci sırasında. Tam beş haftadır listede kalmayı başarabilen isimlerden.
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TikTok'ta şarkılarını duymaya alışık olduğumuz Sabrina Carpenter, "Please Please Please" ile listeye ikinci sıradan giriş yapıyor. Epey başarılı bir şarkı çünkü!
Sabrina Carpenter, "Espresso" ile listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Carpenter'ın buradan gitmeye pek niyeti yok gibi! 🤩
Shaboozey, listenin dördüncü sırasında "A Bar Song (Tipsy)" şarkısı ile yer almayı başardı. Dokuz haftadır listede kalmaya devam ediyor.
Tommy Richman, "MILLION DOLLAR BABY" ile beşinci sırada bize göz kırpıyor. Şarkının bir de VHS versiyonu var.
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