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Yazın Başı Hüznün Sonu: Haziran Ayında Dinlenecek Şarkılar

etiket Yazın Başı Hüznün Sonu: Haziran Ayında Dinlenecek Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 23:49

Yaz geldi hüzün sona erdi diyelim mi? Evet evet diyelim! Haziran ayının enerjisine yaklaşacak, bir yandan gülümseten bir yandan oynatan o şarkılar bu listede! Haydi dinleyelim....

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1. Hande Yener - Kırmızı

2. Tarkan - Yap Bi Güzellik

3. Empire Of The Sun - We Are The People

4. Ege Çubukçu - Yolumuz Aynı

5. Bruno Mars - The Lazy Song

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6. Berkay - Dejavu

7. Sertab Erener - Aldırma Deli Gönlüm

8. Levent Yüksel - Ya Sonra

9. Fettah Can - Boş Bardak

10. Model - Mey

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11. Gülşen ft. Murat Boz - İltimas

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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