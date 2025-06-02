Yazın Başı Hüznün Sonu: Haziran Ayında Dinlenecek Şarkılar
Yaz geldi hüzün sona erdi diyelim mi? Evet evet diyelim! Haziran ayının enerjisine yaklaşacak, bir yandan gülümseten bir yandan oynatan o şarkılar bu listede! Haydi dinleyelim....
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1. Hande Yener - Kırmızı
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2. Tarkan - Yap Bi Güzellik
3. Empire Of The Sun - We Are The People
4. Ege Çubukçu - Yolumuz Aynı
5. Bruno Mars - The Lazy Song
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6. Berkay - Dejavu
7. Sertab Erener - Aldırma Deli Gönlüm
8. Levent Yüksel - Ya Sonra
9. Fettah Can - Boş Bardak
10. Model - Mey
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11. Gülşen ft. Murat Boz - İltimas
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