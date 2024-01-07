Yazılı Bir Kuralı Olmasa da Sadece Kadınların Kendi Arasında Anlayabileceği 17 Durum
Yazılı Bir Kuralı Olmasa da Sadece Kadınların Kendi Arasında Anlayabileceği 17 Durum
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, kadınlar arasında söylenmeden yapılan kurallara bakacağız.
Sizin de aklınıza benzer kurallar geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Eğer dişlerinde ruj olduğunu fark ederseniz büyük bir kargaşa çıkarmadan haber vermeniz en iyi olacaktır."
2. "Eğer bir kadın sizden arkasında leke olup olmadığını kontrol etmenizi istiyorsa sorgusuz sualsiz yapmanız gereklidir.
3. "Eğer bir kadını evine bırakıyorsan önce onun içeri girmesini beklemen gerekir."
4. "Eğer bir kadın üzgün gözlerle gelip 'seni uzun süredir görmedim canım,' diyorsa, sanki onu uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınız gibi karşılamalısınız."
5. "Çevrendeki bir kadın sarhoşsa onun güvende olduğundan emin olmak istiyorsunuz."
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6. "Eğer tanımadığınız bir kadının arkasında küçük bir kan lekesi fark ederseniz hemen yanına gidip sessizce haber vermeniz gerekir."
7. "Her ne kadar geçici olacak olursa olsun kadınlar tuvaleti, arkadaşlığın ve pozitifliğin yeridir."
8. "Arkadaşın evinde parti verdiğinde o kadar fazla kişi gelmediyse, bütün gece orda kalıp muhteşem bir eğlence yapmak bütün kadınların görevidir."
9. "Arkadaş grubundan bir erkek yeni sevgili yaptıysa onunla arkadaş olmak ve güzel zaman geçirmek de aramızdaki kurallardan birisi."
10. "Bir kadına hasta olup olmadığını sormadan önce makyaj yapıp yapmadığını sormayı asla unutma!"
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11. "Eğer bir arkadaşın kusuyorsa saçını tutmak için orda olman gerektiğini unutma."
12. "Eğer karşındaki kadınla alakalı bir sorun fark ettiysen (örneğin kıyafet sorunu, makyaj, vb.) öncelikle bu sorunun 5 dakikada çözülüp çözülemeyeceğini düşün."
13. "Bir arkadaşın hamileyse 7'inci ayına kadar göbeği hakkında yorum yapmamak hepimizin görevi gibi..."
14. "En büyük düşmanın bile olsa bir kadının pede ihtiyacı varsa yanındakini paylaşırsın."
15. "Partnerinin onu aldattığını öğrenirsen anında söylersin."
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16. "Geceleri eve tek yürümekten çekiniyorsalar, arkadaşına eşlik etmek her kadının gerçekleştirdiği bir eylem."
17. "Ya sana ya da birisine lazım olursa diye her zaman yanında plastik toka taşırsın."
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