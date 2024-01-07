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Yazılı Bir Kuralı Olmasa da Sadece Kadınların Kendi Arasında Anlayabileceği 17 Durum

Yazılı Bir Kuralı Olmasa da Sadece Kadınların Kendi Arasında Anlayabileceği 17 Durum

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 11:31

Bugün, kadınlar arasında söylenmeden yapılan kurallara bakacağız. 

Sizin de aklınıza benzer kurallar geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Eğer dişlerinde ruj olduğunu fark ederseniz büyük bir kargaşa çıkarmadan haber vermeniz en iyi olacaktır."

1. "Eğer dişlerinde ruj olduğunu fark ederseniz büyük bir kargaşa çıkarmadan haber vermeniz en iyi olacaktır."

2. "Eğer bir kadın sizden arkasında leke olup olmadığını kontrol etmenizi istiyorsa sorgusuz sualsiz yapmanız gereklidir.

2. "Eğer bir kadın sizden arkasında leke olup olmadığını kontrol etmenizi istiyorsa sorgusuz sualsiz yapmanız gereklidir.

'Leke görürsen hemen söylemelisin tabii.'

3. "Eğer bir kadını evine bırakıyorsan önce onun içeri girmesini beklemen gerekir."

3. "Eğer bir kadını evine bırakıyorsan önce onun içeri girmesini beklemen gerekir."

4. "Eğer bir kadın üzgün gözlerle gelip 'seni uzun süredir görmedim canım,' diyorsa, sanki onu uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınız gibi karşılamalısınız."

4. "Eğer bir kadın üzgün gözlerle gelip 'seni uzun süredir görmedim canım,' diyorsa, sanki onu uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınız gibi karşılamalısınız."

'Kadınlar genelde onları ürkütücü birisi takip ettiğinde çevredeki en masum görünüşlü kişiye yardım için koşarlar.'

5. "Çevrendeki bir kadın sarhoşsa onun güvende olduğundan emin olmak istiyorsunuz."

5. "Çevrendeki bir kadın sarhoşsa onun güvende olduğundan emin olmak istiyorsunuz."

'Özellikle de içeceklerini masada bırakıp bir yere gidiyorlarsa güvende kalmaları için dönesiye kadar içeceklerini izliyoruz.'

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6. "Eğer tanımadığınız bir kadının arkasında küçük bir kan lekesi fark ederseniz hemen yanına gidip sessizce haber vermeniz gerekir."

6. "Eğer tanımadığınız bir kadının arkasında küçük bir kan lekesi fark ederseniz hemen yanına gidip sessizce haber vermeniz gerekir."

7. "Her ne kadar geçici olacak olursa olsun kadınlar tuvaleti, arkadaşlığın ve pozitifliğin yeridir."

7. "Her ne kadar geçici olacak olursa olsun kadınlar tuvaleti, arkadaşlığın ve pozitifliğin yeridir."

'Orada gördüğün kadınlara karşı hep gülümser ve olabildiğince nazik olursun.'

8. "Arkadaşın evinde parti verdiğinde o kadar fazla kişi gelmediyse, bütün gece orda kalıp muhteşem bir eğlence yapmak bütün kadınların görevidir."

8. "Arkadaşın evinde parti verdiğinde o kadar fazla kişi gelmediyse, bütün gece orda kalıp muhteşem bir eğlence yapmak bütün kadınların görevidir."

9. "Arkadaş grubundan bir erkek yeni sevgili yaptıysa onunla arkadaş olmak ve güzel zaman geçirmek de aramızdaki kurallardan birisi."

9. "Arkadaş grubundan bir erkek yeni sevgili yaptıysa onunla arkadaş olmak ve güzel zaman geçirmek de aramızdaki kurallardan birisi."

10. "Bir kadına hasta olup olmadığını sormadan önce makyaj yapıp yapmadığını sormayı asla unutma!"

10. "Bir kadına hasta olup olmadığını sormadan önce makyaj yapıp yapmadığını sormayı asla unutma!"
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11. "Eğer bir arkadaşın kusuyorsa saçını tutmak için orda olman gerektiğini unutma."

11. "Eğer bir arkadaşın kusuyorsa saçını tutmak için orda olman gerektiğini unutma."

12. "Eğer karşındaki kadınla alakalı bir sorun fark ettiysen (örneğin kıyafet sorunu, makyaj, vb.) öncelikle bu sorunun 5 dakikada çözülüp çözülemeyeceğini düşün."

12. "Eğer karşındaki kadınla alakalı bir sorun fark ettiysen (örneğin kıyafet sorunu, makyaj, vb.) öncelikle bu sorunun 5 dakikada çözülüp çözülemeyeceğini düşün."

'Eğer 5 dakikada çözülemeyecekse genelde sessiz kalmak daha iyi oluyor.'

13. "Bir arkadaşın hamileyse 7'inci ayına kadar göbeği hakkında yorum yapmamak hepimizin görevi gibi..."

13. "Bir arkadaşın hamileyse 7'inci ayına kadar göbeği hakkında yorum yapmamak hepimizin görevi gibi..."

14. "En büyük düşmanın bile olsa bir kadının pede ihtiyacı varsa yanındakini paylaşırsın."

14. "En büyük düşmanın bile olsa bir kadının pede ihtiyacı varsa yanındakini paylaşırsın."

15. "Partnerinin onu aldattığını öğrenirsen anında söylersin."

15. "Partnerinin onu aldattığını öğrenirsen anında söylersin."
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16. "Geceleri eve tek yürümekten çekiniyorsalar, arkadaşına eşlik etmek her kadının gerçekleştirdiği bir eylem."

16. "Geceleri eve tek yürümekten çekiniyorsalar, arkadaşına eşlik etmek her kadının gerçekleştirdiği bir eylem."

'Bu konuda erkeklerin de aynı şeyi yaptığını görebilirsiniz ancak bir kadının bu konuda yaşadığı korkuyu yine bir kadın anlar.'

17. "Ya sana ya da birisine lazım olursa diye her zaman yanında plastik toka taşırsın."

17. "Ya sana ya da birisine lazım olursa diye her zaman yanında plastik toka taşırsın."

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