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Yazar Ahmet Altan’ın Acı Günü: Eşi Gülnur Altan Hayatını Kaybetti

Yazar Ahmet Altan’ın Acı Günü: Eşi Gülnur Altan Hayatını Kaybetti

Ahmet Altan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.06.2025 - 14:04

Gazeteci-yazar Ahmet Altan’ın eşi, oyuncu Bülent Bilgiç’in de ablası olan Gülnur Altan, 76 yaşında hayatını kaybetti. Gülnur Altan’ın cenaze töreni yarın düzenlenecek.

Kaynak: Habertürk

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Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Ahmet Altan eşinin vefatı ile sarsıldı.

Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Ahmet Altan eşinin vefatı ile sarsıldı.

1980 yıllarda Türkiye’de kitapları en çok okunan yazarlardan biri olan ve FETÖ davasından yaklaşık 5 yıl cezaevinde de kalan eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 75 yaşındaki Ahmet Altan’ın eşi Gülnür Altan vefat etti.

Cenaze töreni yarın düzenlenecek.

Cenaze töreni yarın düzenlenecek.

Aynı zamanda oyuncu Bülent Bilgiç’in de ablası olan Gülnür Altan’ın cenaze töreninin yarın düzenleneceği öğrenildi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Altan’ın neden vefat ettiği ise açıklanmadı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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