Yazar Ahmet Altan’ın Acı Günü: Eşi Gülnur Altan Hayatını Kaybetti
Gazeteci-yazar Ahmet Altan’ın eşi, oyuncu Bülent Bilgiç’in de ablası olan Gülnur Altan, 76 yaşında hayatını kaybetti. Gülnur Altan’ın cenaze töreni yarın düzenlenecek.
Kaynak: Habertürk
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Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Ahmet Altan eşinin vefatı ile sarsıldı.
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Cenaze töreni yarın düzenlenecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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