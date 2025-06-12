Yazar Ahmet Altan’ın Acı Günü: Eşi Gülnur Altan Hayatını Kaybetti

1980 yıllarda Türkiye’de kitapları en çok okunan yazarlardan biri olan ve FETÖ davasından yaklaşık 5 yıl cezaevinde de kalan eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 75 yaşındaki Ahmet Altan’ın eşi Gülnür Altan vefat etti.