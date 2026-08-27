Yaza Özel Bakım Rutini Oluşturmanın Farkında Olmadığınız 10 Önemi
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Yaz gelince hepimizin modu yükseliyor, plaj çantaları hazırlanıyor, sokaklar şenleniyor... Ama güneş, deniz tuzu, klor ve o bitmeyen nem derken cildimiz ve saçlarımız arka planda kışın yorgunluğuyla sessizce imdat çığlığı atıyor olabilir. 'Amaaaan, kışın bakarız' deyip geçtiğimiz ya da sadece bir güneş kremi sürüp çıktığımız o yaz bakımı, aslında bronzlaşmaktan çok daha fazlası. Peki, yaz aylarına özel ufak bir bakım düzeni oluşturmanın görünmeyen o büyük faydalarını hiç düşündünüz mü?
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1. Cildiniz sessizce yaşlanır.
2. Gözenekler hızla tıkanır.
3. Deniz tuzu saçı yıpratır.
4. Bakteriler ciltte çoğalır.
5. Cilt bariyeri kolayca zarar görür.
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6. Güneş lekeleri kalıcı olur.
7. Saç derisi güneşten yanar.
8. Vücut sivilceleri artış gösterir.
9. Dudaklar nemini kaybeder.
10. Sonbahar bakımı zorlaşır.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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