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Yaza Özel Bakım Rutini Oluşturmanın Farkında Olmadığınız 10 Önemi

etiket Yaza Özel Bakım Rutini Oluşturmanın Farkında Olmadığınız 10 Önemi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.08.2026 - 20:31
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Yaz gelince hepimizin modu yükseliyor, plaj çantaları hazırlanıyor, sokaklar şenleniyor... Ama güneş, deniz tuzu, klor ve o bitmeyen nem derken cildimiz ve saçlarımız arka planda kışın yorgunluğuyla sessizce imdat çığlığı atıyor olabilir. 'Amaaaan, kışın bakarız' deyip geçtiğimiz ya da sadece bir güneş kremi sürüp çıktığımız o yaz bakımı, aslında bronzlaşmaktan çok daha fazlası. Peki, yaz aylarına özel ufak bir bakım düzeni oluşturmanın görünmeyen o büyük faydalarını hiç düşündünüz mü?

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1. Cildiniz sessizce yaşlanır.

Yaz güneşinin dik açıları, cildin alt katmanlarına kadar sızan UVA ışınlarını tavan yaptırıyor. Bu ışınlar leke yapmaz, hemen yakmaz; ama kolajen liflerini içten içe kemirir. Yaza özel antioksidan ve hyaluronik asit ağırlıklı bir rutin oluşturmazsanız, sonbaharda aynaya baktığınızda 'Bu ince çizgiler de nereden çıktı?' şokunu yaşayabilirsiniz.

2. Gözenekler hızla tıkanır.

Sıcak havalarda artan sebum ve ter, terlediğimiz için genişleyen gözeneklere adeta bir mıknatıs gibi yapışır. 'Zaten yüzüm çok yağlı' deyip nemlendirici sürmeyi bıraktığınız an, cildiniz 'Aha kurudum!' paniğiyle daha da çok yağ üretir. Yaz rutininde salisilik asit veya hafif yapılı jel nemlendiricilere geçmek, gözeneklerinizin birer siyah nokta fabrikasına dönüşmesini engeller.

3. Deniz tuzu saçı yıpratır.

Denizden çıkınca saçların o hafif dalgalı, havalı duruşuna hepimiz bayılıyoruz. Ancak o tuzlu su saç tellerinize tutunduğunda, adeta küçük birer mercek gibi davranarak güneş ışığını saçın özüne odaklar. Sonuç mu? Sonbaharda kestirmek zorunda kalacağınız, saman gibi kurumuş ve kırılmış saç uçları! Yaza özel durulanmayan saç serumları ve nem maskeleri bu yüzden lüks değil, tam bir ihtiyaçtır.

4. Bakteriler ciltte çoğalır.

Yazın sıcak ve nemli hava, cildimizin yüzeyini mikroorganizmalar için adeta beş yıldızlı bir tatil köyüne dönüştürür. Ter ve gün boyu yüze yapışan toz-toprak birleştiğinde sivilce dediğimiz o davetsiz misafirler kaçınılmaz olur. Yaza uygun, cildin pH dengesini bozmayan hafif bir temizleme rutini, cildinizdeki bu bakteri popülasyonunu kontrol altında tutmanın tek yolu.

5. Cilt bariyeri kolayca zarar görür.

Yazın sürekli klimaya maruz kalmak, ardından 35 derece sıcağa çıkmak, üstüne bir de klorlu havuz suları... Cildimizin bizi dış etkenlerden koruyan o koruyucu duvarı bu ani ısı ve kimyasal değişimlerinden hoşlanmaz. Bariyer zarar gördüğünde ise cilt kızarır, kaşınır ve her şeye reaksiyon vermeye başlar. Yaza özel sakinleştirici içerikler kullanmak bu bariyeri çelik gibi tutar.

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6. Güneş lekeleri kalıcı olur.

'Yazın oluşan güneş lekeleri kışın geçer' şehir efsanesine lütfen inanmayı bırakın! Güneş ışınları melanosit hücrelerini bir kez tetiklediğinde, o lekeler cildin hafızasına kazınır. Kışın biraz hafifleseler bile ilk güneşte aynı yerden daha koyu olarak hortlarlar. Yazın düzenli C vitamini ve yüksek korumalı güneş kremi kullanmak, cildinizin o leke hafızasını sıfırlamanın tek yoludur.

7. Saç derisi güneşten yanar.

Vücudumuza bol bol güneş kremi sürüyoruz ama nedense saç derimizi tamamen unutuyoruz! Oysa başımızın en üst noktası, güneşe en dik maruz kalan yerdir. Yanmış, soyulan ve kuruyan bir saç derisi; yoğun kepek problemine ve hatta saç dökülmesine sebep olur. Yaza özel saç derisi bakım peeling'leri ve UV korumalı saç spreyleri, saç köklerinizin sağlığını korumak için hayati önem taşır.

8. Vücut sivilceleri artış gösterir.

Yaz bakımı denince akla hemen sadece yüzümüz geliyor ama göğüs ve sırt bölgesindeki gözenekler sıcak havalarda alarm verir. Dar kıyafetler, ter ve güneş kremi artıkları birleştiğinde 'bacne' dediğimiz vücut sivilceleri kaçınılmaz olur.

9. Dudaklar nemini kaybeder.

Dudaklarımızda melanin pigmenti ve yağ bezleri bulunmaz; yani güneşe karşı tamamen savunmasızdırlar. Yazın sıcak rüzgarlar ve UV ışınları dudakları soyar, inceltir ve uçuklara zemin hazırlar. Sıradan bir dudak nemlendiricisi yazın yetmez; mutlaka SPF içeren bir dudak balmı edinmek, dudakların dolgunluğunu ve nemini kaybetmemesi için şarttır.

10. Sonbahar bakımı zorlaşır.

Eylül ayı geldiğinde 'Eyvah cildim çok matlaştı, saçlarım dökülüyor!' paniği yaşamak istemiyorsanız, yazın ipin ucunu kaçırmamalısınız. Yaz boyunca düzenli ve mevsime uygun bakım yapanlar, mevsim geçişlerini sıfır hasarla atlatır.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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