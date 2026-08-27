Yaza Özel Bakım Rutini Oluşturmanın Farkında Olmadığınız 10 Önemi

Yaz gelince hepimizin modu yükseliyor, plaj çantaları hazırlanıyor, sokaklar şenleniyor... Ama güneş, deniz tuzu, klor ve o bitmeyen nem derken cildimiz ve saçlarımız arka planda kışın yorgunluğuyla sessizce imdat çığlığı atıyor olabilir. 'Amaaaan, kışın bakarız' deyip geçtiğimiz ya da sadece bir güneş kremi sürüp çıktığımız o yaz bakımı, aslında bronzlaşmaktan çok daha fazlası. Peki, yaz aylarına özel ufak bir bakım düzeni oluşturmanın görünmeyen o büyük faydalarını hiç düşündünüz mü?