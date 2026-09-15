Yayıncılığı Bırakıyorum: Hasan Arda Kaşıkçı İsmail Kartal’ı Tiye Aldı
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Hasan Arda Kaşıkçı, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı sonrası HTalks isimli kanalında İsmail Kartal’ı tiye aldı. Yayıncı, Fenerbahçe’nin 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirirken hocanın performansını ve son günlerdeki istifa-geri dönüş sürecini alaycı bir dille eleştirdi.
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İstifası ve dönüşü herkesi şaşırtmıştı.
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Hasan Arda Kaşıkçı da İsmail Kartal'ı tiye aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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