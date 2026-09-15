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Yayıncılığı Bırakıyorum: Hasan Arda Kaşıkçı İsmail Kartal’ı Tiye Aldı

Yayıncılığı Bırakıyorum: Hasan Arda Kaşıkçı İsmail Kartal’ı Tiye Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.09.2026 - 12:12
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Hasan Arda Kaşıkçı, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı sonrası HTalks isimli kanalında İsmail Kartal’ı tiye aldı. Yayıncı, Fenerbahçe’nin 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirirken hocanın performansını ve son günlerdeki istifa-geri dönüş sürecini alaycı bir dille eleştirdi.

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İstifası ve dönüşü herkesi şaşırtmıştı.

İstifası ve dönüşü herkesi şaşırtmıştı.

1-1 biten Roma maçı sonrası basın toplantısında Kartal, “Kulübün önünü açmak için yol yakınken, bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum” diyerek görevi bıraktığını açıklamıştı. Kartal 24 saat içinde ikna edilerek görevine döndürülmüştü.

Hasan Arda Kaşıkçı da İsmail Kartal'ı tiye aldı.

'5-6 senedir yayın yapıyorum. İyi yayınlar oldu, kötü yayınlar oldu. Güzel günler, kötü günler... Sponsorsuz HTalks dönemi, sponsorlu HTalks dönemi... Son zamanlarda çok meşhur laflar. Ama gördüğüm lüzum üzerine Turan ve Hilmi'nin önünü açmak için bırakıyorum. Bir daha geri dönmemek üzere yayıncılığı bırakıyorum.' sözleriyle söze başlayan ünlü yayıncı birkaç saniye sonra döndüğünü açıkladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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